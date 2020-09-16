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General Motors представил Ultium Drive — фирменное семейство из пяти модулей и трех двигателей для новых электромобилей

General Motors представил Ultium Drive — фирменное семейство из пяти модулей и трех двигателей для новых электромобилей

General Motors представил Ultium Drive — фирменное семейство из пяти модулей и трех двигателей для новых электромобилей


Американский автопроизводитель General Motors представил новое семейство электродвигателей Ultium Drive, которые будут использоваться во всех новых электромобилях компании, включая новые Bolt EV/EUV и GMC Hummer EV. Дополненное фирменными батареями Ultium семейство представляет собой полноценную платформу наподобие VW MEB.

Семейство Ultium Drive состоит из пяти взаимозаменяемых модулей (drive units) и трех электродвигателей с различными характеристиками в их основе. Возможность варьировать данные компоненты в рамках одной модели позволит компании подобрать оптимальный вариант с точки зрения мощности, крутящего момента и энергоэффективности двигательной установки — на основе данного «конструктора» будут строить любые модели (FWD, RWD, AWD), начиная от внедорожных грузовых пикапов и заканчивая скоростными дорожными моделями.

General Motors представил Ultium Drive - фирменное семейство из пяти модулей и трех двигателей для новых электромобилей

Отметим, что модули Ultium Drive содержат электродвигатели, односкоростной редуктор и управляющую электронику, что упрощает создание электромобилей на их основе. Интеграция управляющей электроники в модуль позволила снизить ее вес на 50% и уменьшить объем модуля на 25% по сравнению с предыдущим поколением электродвигателей GM.

Разработчики отметили, что платформа Ultium Drive будет более отзывчивой, чем ДВС-аналоги, и позволять намного более точное управления мощностью и крутящим моментом. Производить их будут на фабриках компании по всему миру, что позволит активно развивать сегмент электромобилей для всех ключевых авторынков.

General Motors представил Ultium Drive - фирменное семейство из пяти модулей и трех двигателей для новых электромобилей

Напомним, что уже 20 октября 2020 года будут представлены электропикап и электрокроссовер GMC Hummer EV. Долгожданные Chevrolet Bolt EV и Chevrolet Bolt EUV выйдут на рынок уже в 2021 году, также в ближайшие годы ожидается выход премиального электрокроссовера Cadillac Lyriq, электропикапа Chevrolet с запасом хода более 650 км и других новинок.

Источник: Engadget, General Motors

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