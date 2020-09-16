General Motors представил Ultium Drive — фирменное семейство из пяти модулей и трех двигателей для новых электромобилей

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Американский автопроизводитель General Motors представил новое семейство электродвигателей Ultium Drive, которые будут использоваться во всех новых электромобилях компании, включая новые Bolt EV/EUV и GMC Hummer EV. Дополненное фирменными батареями Ultium семейство представляет собой полноценную платформу наподобие VW MEB.

Семейство Ultium Drive состоит из пяти взаимозаменяемых модулей (drive units) и трех электродвигателей с различными характеристиками в их основе. Возможность варьировать данные компоненты в рамках одной модели позволит компании подобрать оптимальный вариант с точки зрения мощности, крутящего момента и энергоэффективности двигательной установки — на основе данного «конструктора» будут строить любые модели (FWD, RWD, AWD), начиная от внедорожных грузовых пикапов и заканчивая скоростными дорожными моделями.

Отметим, что модули Ultium Drive содержат электродвигатели, односкоростной редуктор и управляющую электронику, что упрощает создание электромобилей на их основе. Интеграция управляющей электроники в модуль позволила снизить ее вес на 50% и уменьшить объем модуля на 25% по сравнению с предыдущим поколением электродвигателей GM.

Разработчики отметили, что платформа Ultium Drive будет более отзывчивой, чем ДВС-аналоги, и позволять намного более точное управления мощностью и крутящим моментом. Производить их будут на фабриках компании по всему миру, что позволит активно развивать сегмент электромобилей для всех ключевых авторынков.

Напомним, что уже 20 октября 2020 года будут представлены электропикап и электрокроссовер GMC Hummer EV. Долгожданные Chevrolet Bolt EV и Chevrolet Bolt EUV выйдут на рынок уже в 2021 году, также в ближайшие годы ожидается выход премиального электрокроссовера Cadillac Lyriq, электропикапа Chevrolet с запасом хода более 650 км и других новинок.

Источник: Engadget, General Motors