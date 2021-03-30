Премьера электрокроссовера Kia EV6: три версии (EV6, GT-line, GT), задний или полный привод, батареи на 58 и 77 кВтч, разгон до сотни за 3,5 сек, максималка 260 км/ч и запас хода 510 км





После предварительной премьеры электрокроссовера Kia EV6, которая прошла ровно две недели назад, корейцы наконец провели полноценный анонс, объявив все параметры новинки.

Кроссовер на платформе E-GMP (на той же платформе построен Hyundai Ioniq 5) будет предлагаться в трех версиях — базовой EV6, более производительной EV6 GT-line и спортивной EV6 GT, двух вариантах батарей (58,0 кВтч и 77,4 кВтч) и двух вариантах привода (RWD и AWD). Версия EV6 GT-Line доступна с обоими вариантами батарей, а для EV6 GT предусмотрена только батарея с увеличенным запасом хода. Это первый электромобиль марки Kia, который будет доступен как с приводом на одну ось, так и с полным приводом.

В конфигурации с приводом на одну ось и батареей с запасом энергии 77,4 кВтч, Kia EV6 имеет запас хода более 510 км на одной зарядке по циклу WLTP). Максимальный крутящий момент полноприводной версии составляет 605 Нм, этот электромобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с. Батарея аккумуляторов на 77,4 кВтч работает в паре с электромотором мощностью 168 кВт (229 л.с.), который приводит в движение задние колеса. В полноприводной версии устанавливается электродвигатель мощностью 239 кВт (325 л.с.), который приводит в действие как передние, так и задние колеса.

С батареей с запасом энергии 58 кВтч EV6 разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с, для полноприводной версии максимальный крутящий момент составляет 605 Нм. В этом случае батарея на 58 кВтч работает в паре с электродвигателем на 125 кВт, приводящим в движение задние колеса. У полноприводной версии электродвигатель на 173 кВт приводит в движение как передние, так и задние колеса.

Спортивная полноприводная версия EV6 GT получила пару электродвигателей суммарной мощностью 430 кВт с крутящим моментом 740 Нм. В результате электрокроссовер способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 с, а его максимальная скорость достигает 260 км/ч. Это единственная версия, программное обеспечение которой предусматривает функцию электронного дифференциала повышенного трения.

Для EV6 предусмотрена возможность зарядки с напряжением 800 В или 400 В, при этом по словам разработчиков для этого не требуется дополнительных адаптеров. Автомобиль можно зарядить от 10% до 80% емкости батареи всего за 18 минут во всех вариантах конфигурации. Можно также пополнить запас энергии, достаточный для пробега в 100 км, всего за 4,5 минуты – в случае, если речь идет о версии с приводом на заднюю ось и батареей 77,4 кВтч. Батарея также поддерживает функцию V2L (Vehicle-to-load) с нагрузкой до 3,6 кВт, при этом она способна питать как бытовые приборы, так и подзаряжать другой электромобиль.

Для повышения запаса хода используется тепловой насос, который собирает тепло системы охлаждения и позволяет сохранить при температуре -7 градусов до 80% запаса хода, типичного для температуры 25 градусов. Также предусмотрена продвинутая система рекуперации с управлением подрулевыми переключателями. Водителю доступно несколько режимов: без рекуперации, уровни с 1 по 3, i-PEDAL или автоматический режим.

В салоне Kia EV6 можно увидеть сдвоенные 12-дюмовые экраны (приборная панель + информационно-развлекательная система), прикрытые усиленным защитным стеклом, а также проекционный AR-дисплей, на который выводится текущая скорость и команды навигации. Фирменная система Kia Connect способна обновляться по воздуху, она позволяет водителю находить расположение станций зарядки электромобиля и узнавать актуальные цены, проверять статус зарядки автомобиля, составлять расписание подзарядки, а также проверять запас хода на основе информации об остатке заряда аккумуляторной батареи. Система объемного звучания Meridian получила 14 динамиков и функцию активного формирования звука ASD (Active Sound Design).

Габариты новинки составляют 4680x1880x1550 мм при колесной базе 2,900 мм. С установленными в обычном положении сиденьями второго ряда объем багажника составляет 520 л. Если сиденья второго ряда сложены, багажный объем увеличивается примерно до 1300 л. В электромобиле также предусмотрен дополнительный передний багажный отсек, его объем составляет 52 л для версий с приводом на одну ось и 20 л для полноприводных версий.

Комплекс цифровых ассистентов Drive Wise позволяет существенно улучшить безопасность движения. В частности, ассистент безопасного выхода из автомобиля SEA (Safe Exit Assist) помогает избежать риска столкновения пассажира с движущимся сбоку автомобилем при выходе из EV6. Ассистент поддержания движения в полосе LFA (Lane Following Assist) помогает удерживать автомобиль по центру выбранной полосы движения. Второе поколение Ассистента движения по автомагистрали HDA 2 (Highway Driving Assist 2) помогает поддерживать заданную скорость и дистанцию до движущегося впереди автомобиля при движении по автомагистрали. Ассистент беспилотной парковки RSPA (Remote Smart Parking Assist) помогает в постановке автомобиля на парковочное место или выводу автомобиля с парковочного слота в то время, как водитель управляет EV6 на расстоянии, находясь вне электромобиля.

Серийное производство Kia EV6 будет проходить в Южной Корее, начало продаж запланировано на второе полугодие текущего года, а прием предварительных заказов уже открылся. Стоимость новинки в Европе стартует с отметки примерно 40,000 евро за версию Kia EV6 Standard Range 2WD (58 кВтч), далее идет Kia EV6 Longe Range 2WD (77 кВтч) за 50,000 евро, Kia EV6 Long Range AWD (77 кВтч) за за 55,000 евро и Kia EV6 GT (77 кВтч) за 65,000 евро.

К примеру, для Голландии ценники выглядят следующим образом, а начало поставок обещают в сентябре:

P.S. На сладкое отдельным роликом дрэг-рейсинг электрокроссовера Kia EV6 GT с суперкарами Lamborghini Urus, Mercedes AMG GT, Mclaren 570S, Porsche 911 и Ferrari California T.

Источник: Kia