GM официально анонсировал, что электропикап Chevrolet Silverado с запасом хода 650 км будут собирать на Factory Zero в Детройте

Американская автомобильная корпорация General Motors активно взялась за электрификацию модельных линеек своих брендов и после моделей GMC Hummer EV/EV SUV и Chevrolet Bolt EV/EUV анонсировала выпуск электрического пикапа Chevrolet Silverado с запасом хода 650 км (400 миль).

В данный момент создатели модели не готовы показать дизайн и огласить остальные характеристики новинки. Известно, что электропикап Chevrolet Silverado на фирменной платформе Ultium будет разработан с нуля как электромобиль, а не являться модификацией одноименной существующей ДВС-модели.

Производитель ожидает, что запас ход от полного заряда батареи неизвестной емкости составит порядка 650 км (400 миль), что не так уже плохо для тяжелой грузовой модели.

Собирать Chevrolet Silverado EV будут на той же фабрике Factory Zero Detroit-Hamtramck (Мичиган, США), где запустят сборку электропикапа GMC Hummer EV и электрокроссовера GMC Hummer EV SUV. Официально дата начала серийной сборки не озвучивается, но по некоторым данным процесс запустят уже в конце следующего 2022 года.

