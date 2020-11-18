Лучше поздно, чем никогда: В Firefox наконец появилась функция изменения масштаба изображения традиционным жестом





Компания Mozilla лишь в конце 2020 года добавила в свой браузер Firefox популярный жест масштабирования изображения при использовании сенсорного дисплея – pinch to zoom.

Для сравнения, Apple впервые внедрила этот жест в Safari в 2011 году. В Internet Explorer жест pinch to zoom появился в 2012 году в рамках сенсорного интерфейса Windows 8. В Chrome OS поддержка этого жеста появилась в 2014 году. Таким образом, Mozilla в этом вопросе отстала от своих конкурентов на годы. В ответ на вопрос, почему так много времени потребовалось для добавления этой функции, компания не дала точного ответа. Однако представитель Mozilla сказал, что поддержка этого жеста более сложной задачей, чем кажется.

Функция pinch to zoom доступна в версии Firefox 83. Она работает на трекпадах Windows и Mac, а также на сенсорных дисплеях устройств с ОС Windows.

Следует отметить, что это не единственное новшество Firefox 83. В браузере также повышена производительность движка JavaScript, что должно ускорить загрузку и отклик страниц. Это также позволило уменьшить потребление памяти. Также добавлен режим HTTPS-Only, добавлена возможность управления громкостью при просмотре видео в режиме «картинка-в-картинке», внедрены новые функции для работы с PDF-файлами.

Источник: The Verge