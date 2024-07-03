Линк уже не тот: фаната The Legend of Zelda посадили за публичное ношение Мастер-меча

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Поклонник The Legend of Zelda был осуждён на четыре месяца тюремного заключения. Неудивительно, потому что во время публичного ивента у него было холодное оружие — шестидюймовую копию Мастер-меча, оружия главного героя игр Линка.

В июне Энтони Брея, жителя британского города Нанитон, арестовали за «ношение предмета с лезвием». Операторы видеонаблюдения заметили Брея с копией Мастер-меча, длина лезвия которого составляла более 15 см.

«Лезвие было в ножнах и его можно было высвободить нажатием кнопки», — говорится в сообщении полиции.

Когда его допросили, Брей сказал, что реплику Мастер-меча он купил в интернете как игрушку. Офицеры объяснили, что, несмотря на назначение, лезвие «на самом деле было предметом с острыми краями, который мог быть использован как оружие и мог напугать других возможностью использования против них».

Энтони Брей утверждал, что он не использовал бы копию меча из Legend of Zelda как настоящее оружие. Однако он признал, что это могло быть воспринято как угроза.

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«У нас нулевая толерантность к публичным появлениям с лезвиями, и Брей не согласился на это. Можно найти другие игрушки, которые не являются шестидюймовыми лезвиями. Можно не ходить по улице, держа их перед собой. С немного большим самосознанием Брей мог бы полностью избежать контакта с нами», — заметил сержант Спеллман из патрульного подразделения.

В дополнение к заключению, Энтони Брэй обязан уплатить 154 фунта стерлингов.

Источник: Eurogamer

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