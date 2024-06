Первая игра Mario за 9 лет, Zelda, где можно играть за Зельду, Metroid Prime 4 и другие анонсы Nintendo Direct

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Mario & Luigi Brothership

Событие Nintendo Direct 2024 года началось с трейлера Mario & Luigi Brothership, первой новой игры во франшизе почти за девять лет. Трейлер демонстрирует игровой процесс и синематику. Исполнительный директор Nintendo Шинья Такахаши описал игру как морское приключение на таинственных островах, где игроки развивают братство Марио и Луиджи. Геймплей получит «динамичный поворот» традиционных пошаговых боев. Игра выйдет 7 ноября 2024 года.

Donkey Kong Country Returns HD

Где Марио, там и Донки Конг. Игру для Nintendo Wii переделают для Switch, ремейк также включает уровни из версии для Nintendo 3DS. По словам Nintendo, игроки могут принять вызов самостоятельно или присоединиться к другу в кооперативе для двух игроков. Donkey Kong Country Returns HD выходит 16 января 2025 года.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Да, это первая игра франшизы, где можно играть собственно за Зельду. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom содержит совершенно новые стили игры с использованием новых навыков Zelda. Руководитель серии Эйдзи Аонума обещает огромную разницу между прохождениями — игровой опыт каждого игрока будет разным в зависимости от эффекта, который создают его действия. Игра выйдет 26 сентября 2024 года.

Онлайн-курс "Бренд-комунікації" від Skvot. Навчіться аналізувати конкурентів та комунікацію бренду.Знайдіть свою цільову аудиторію та складіть план роботи з нею.Генеруйте ідеї для інфоприводів та працюйте з медіа. Детальніше про курс

Metroid Prime 4: Beyond

После объявления игры, сделанного еще более семи лет назад Nintendo представила первый взгляд на геймплей Metroid Prime 4. В трейлере показано много геймплейных фрагментов вместе с несколькими ужасными инопланетными монстрами, с которыми Самус должен сражаться в долгожданной игре. Игра получила новое название со словом Beyond и новый логотип. Она выйдет в 2025 году.

Dragon Quest

После нескольких месяцев сплетен и утечек Nintendo объявила официальную дату выпуска Dragon Quest 3 HD-2D Remake. Игра выйдет на Nintendo Switch, ПК, Xbox Series X и S и PlayStation 5 14 ноября 2024 года. Сюрпризом стало объявление Dragon Quest 1 и 2 HD-2D Remake — это полное обновление оригинальной трилогии Dragon Quest. Обе игры выйдут в 2025 году.

Посмотреть трейлеры всех прочих игр с Nintendo Direct можно по ссылке ниже.

Онлайн-курс "Бренд-комунікації" від Skvot. Навчіться аналізувати конкурентів та комунікацію бренду.Знайдіть свою цільову аудиторію та складіть план роботи з нею.Генеруйте ідеї для інфоприводів та працюйте з медіа. Детальніше про курс

Источник: IGN

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.