Люди, привыкшие к общественной борьбе вместо кооперации, выбирают негодяев, — исследование

Проведенное американскими социологами исследование, продемонстрировало, что люди, которые воспринимают общество, как сугубо среду жёсткой конкуренции, чаще отдают предпочтение лидерам-антагонистам.

В то же время, люди, которые более склонны к кооперативным отношениям, чаще считают таких лидеров неэффективными. Исследователи опросили более 2 тыс. участников относительно принудительного поведения — такого как угрозы или перекладывание вины за проблемы на других — и отметили, что реакции на такое поведение не были универсальными, а вместо этого зависели от мировоззрения наблюдателя.

Эти результаты свидетельствуют, что люди, которые рассматривают мир, как среду безжалостной, конкурентной борьбы, оценивают лидеров-антагонистов, как более компетентных и эффективных, по сравнению с теми, кто считает, что члены общества не настолько отделены друг от друга.

Аспирантка Колумбийской школы бизнеса в Нью-Йорке, соавтор исследования Кристин Нгуен вместе с коллегой, социальным психологом из Школы бизнеса Колумбийского университета Дэниелом Эймсом для проверки этой гипотезы опросили 2065 жителей США, предложив им принять участие в семи различных тестах. В исследовании антагонистическое поведение определялось как подлое, жесткое и запугивающее поведение, в отличие от доброжелательного и дружелюбного. Каждый опрос включал 10 вопросов по определению мировоззрения участников, в которых спрашивали о степени их согласия с различными утверждениями.

«Мои знания и опыт подсказывают мне, что социальный мир, в котором мы живем — это, по сути, конкурентные «джунгли», где выживают и процветают сильнейшие, где власть, богатство и победа — это все, а сила всегда права», — гласило одно из утверждений.

Варианты включали ответы от «категорически не согласен» до «полностью согласен». В другом опросе участникам предлагалось оценить влияние таких моделей поведения, как угрозы, обвинения других или агрессивное поведение. Варианты ответов включали от «значительно ухудшит их способность достигать результатов» до «значительно повысит их способность достигать результатов».

Еще один опрос предлагал участникам выразить собственную реакцию на гипотетические изображения рабочих мест, которыми руководят люди с разной степенью антагонистического поведения. Наконец, последний опрос предлагал участникам оценить реальных бизнес-лидеров, в частности, Тима Кука из Apple и Боба Айгера из Walt Disney. Участники должны были ответить, считают ли они, что тот или иной гендиректор использовал антагонистическое поведение ради карьерного роста.

Во всех опросах люди, которые рассматривали мир как конкурентный, чаще всего считали антагонистических лидеров компетентными. Другими словами, те, кто был более убежден в изначальной жестокости общества, чаще всего считали антагонистические действия позитивными или эффективными. Когда людей с таким мировоззрением просили оценить генеральных директоров, они предполагали, что лидеры используют конфронтационную тактику, которая помогает им добиться успеха в карьере.

Предыдущие исследования показали, что восприятие людьми поведения частично зависит от таких факторов, как их работа и местоположение. Чтобы помочь людям процветать и находить удовольствие в своей работе, мы должны понимать не только, как и почему менеджеры ведут себя именно так, а не иначе, но и как и почему люди воспринимают менеджеров именно так.

Лидерам следует признать, что люди оценивают их не только по внешнему поведению, но и через призму своих убеждений. Хотя руководитель может считать, что его стиль лидерства оценивается в отрыве от рабочего места, исследование рассматривает его влияние в более широком контексте.

Между тем авторы исследования предупреждают, что поскольку в нем участвовали исключительно жители США, оно может быть не актуальным в мировом масштабе Тем не менее, Нгуен и Эймс надеются, что их работа вдохновит людей задуматься о том, как они воспринимают окружающих лидеров, а лидеров — о том, какое влияние они воспринимают.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Personality and Social Psychology

Источник: LiveScience