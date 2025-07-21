Новости Софт 21.07.2025 comment views icon

Исследование: YouTube намеренно рекомендует веселые видео людям, которые смотрят политический контент

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Исследование: YouTube намеренно рекомендует веселые видео людям, которые смотрят политический контент

Исследователи из Университета Арканзаса и Центра инноваций в области информационных технологий проанализировали более 685 000 видео на YouTube, чтобы исследовать, как меняются рекомендации коротких видео в зависимости от времени просмотра и чувствительности контента.

Среди прочего оказалось, что YouTube начинает активно показывать пользователям развлекательные видео, если те смотрят политический контент в Shorts.

«Когда вы начинаете [смотреть] конкретные политические темы, YouTube пытается подтолкнуть вас к развлекательным видео, более смешным видео, особенно в YouTube Shorts», — говорит Мерт Джан Чакмак, один из авторов исследования.

Изначально Чакмак и коллеги собрали до 2800 видео по трем темам: выборы на Тайване 2024 года, конфликт в Южнокитайском море и более широкая «общая» категория. Далее были протестированы три сценария продолжительности просмотра: 3 секунды, 15 секунд и просмотр до конца видео. В течение 50 последовательных переходов в рекомендации, независимо от начальной точки или продолжительности, политический контент уступал место развлекательному.

В целом в статье, опубликованной на сервере препринтов Корнелльского университета arXiv, проанализировали 685 842 коротких видео, названия и стенограммы которых классифицировали по теме, релевантности и эмоциональному тону с помощью OpenAI GPT-4o.

Алгоритм также отдавал предпочтение видео с положительным или нейтральным эмоциональным тоном. Высокоэффективные короткие видео с большим количеством лайков и просмотров непропорционально продвигались, что еще больше усиливало «предубеждение относительно популярности».

«Возможно, некоторые люди знали об этом, но я уверен, что большинство не осознают, что делает алгоритм», — говорит Чакмак. «Они просто идут и смотрят».

Ни YouTube, ни его материнская компания Google не комментировали результаты исследования.

Между тем Чакмак считает, что это изменение не является преднамеренной цензурой, а применяется скорее для максимизации вовлеченности и прибыли (в конце концов, даже для подписчиков YouTube Premium Lite короткие видео не освобождены от рекламы).

«YouTube пытается вывести вас из этой области или темы и подтолкнуть [к более интересной] теме, чтобы это могло увеличить вовлеченность и принести больше денег», — сказал он.

YouTube Shorts — это раздел YouTube, запущенный в 2020 году на фоне популярности TikTok, так же с короткими вертикальными видео продолжительностью до 60 секунд. По состоянию на январь 2022 года Shorts набрали более 5 триллионов просмотров. Другое интересное исследование показало, что более 1% от времени бодрствования люди тратят на просмотр YouTube Shorts, а короткие видео собирают ежедневно около 200 миллиардов просмотров.

Ранее мы писали, что YouTube разворачивает плеер «как у Apple» и убирает страницу «Тренды», а также вводит ужесточенные требования для монетизации, которые должны лишить ИИ-авторов заработка на платформе.

YouTube будет вставлять рекламу в самые эмоциональные моменты видео — их будет определять ИИ

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Источник: Dexerto, Fast Company

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