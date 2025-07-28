Новости Наука и космос 28.07.2025 comment views icon

Отменить понедельник: исследование доказывает эффективность четырехдневной рабочей недели

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Отменить понедельник: исследование доказывает эффективность четырехдневной рабочей недели

Результаты масштабного исследования, которое проводилось во многих странах, продемонстрировали, что четырехдневная рабочая неделя намного эффективнее  традиционной пятидневной.

Почти 3 тыс. участников этого эксперимента из шести стран не просто получили дополнительный выходной, а как отмечается, по-новому переосмыслили собственную жизнь. Они работали 4 дня в неделю без снижения зарплаты в течение 6 месяцев. Исследователи наблюдали за ними, измеряя уровень стресса, достаточность и качество сна, уровень удовлетворенности и даже количество занятий физическими упражнениями.

Целью эксперимента было дать ответ на вопрос, можем ли мы меньше работать, делая тот же объем работы. И ответ оказался — да.

Исследователи под руководством Вэнь Фаня и Джульет Шор из Бостонского колледжа и Орлы Келли из Дублинского университетского колледжа наблюдали за 2 тыс. 896 сотрудниками из 141 компании из Австралии, Канады, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США. 

У сотрудников, перешедших на четырехдневную рабочую неделю, были отмечены значительно меньшее выгорание, лучший сон, снижение утомляемости, улучшение физического и психического здоровья. Общая удовлетворенность работой значительно возросла. При этом сотрудники не испытывали дополнительного давления, связанного с необходимостью втиснуть 5 рабочих дней в 4. По словам многих из участников эксперимента, их производительность наоборот увеличилась.

«Многие люди обеспокоены процессом, называемым интенсификацией труда. Мы обнаружили обратное: как только работники получают возможность, они чувствуют себя лучше, и это способствует их благополучию», — объясняет Вэнь Фань. 

Компании добровольно согласились принять участие в эксперименте при посредничестве некоммерческой организации 4 Day Week Global. Каждая компания имела 8 недель на реорганизацию рабочих процессов до начала исследования. До и после исследования сотрудники были опрошены, во время чего им задавали вопросы, например: «Вызывает ли у вас раздражение ваша работа?» и «Как бы вы оценили свое психическое здоровье?». 

В конце эксперимента среднее количество рабочих часов в неделю сократилось более чем на 5 часов — с 39,2 до 34. В то же время, в компаниях из контрольной группы, которые не участвовали в исследовании, не наблюдалось никаких изменений в продолжительности рабочего времени или самочувствии сотрудников. 

Результаты, полученные в ходе исследования, повлияли на участников разных возрастных групп, пола, и с различными условиями труда. Однако наибольшее улучшение самочувствия наблюдалось у руководителей.

Через год исследователи решили повторить эксперимент. Работники, как и раньше, сообщали о более высоком самочувствии и меньшем количестве рабочих часов. Наибольшие изменения наблюдались в снижении выгорания. У участников исследования чувство истощения, вызванного работой, резко снизилось — с 2,83 до 2,38 по 5-балльной шкале. 

При этом удовлетворенность работой выросла на 0,5 балла. Незначительно улучшилось психическое и физическое самочувствие. Сотрудники стали лучше спать и меньше уставать. Они чаще всего занимались спортом. А те, кто сократил рабочий день на 8 и более часов в неделю, сообщили о самых важных преимуществах.

По словам авторов исследования, процесс, вызванный четырехдневной рабочей неделей, привел к глубоким положительным структурным изменениям в рабочем процессе. Новое исследование не измеряло производительность труда на уровне организаций напрямую. Тем не менее 90% компаний-участников решили продолжить четырехдневный график после окончания эксперимента — это своего рода вотум доверия, свидетельствующий о том, что производительность труда не пострадала.

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Исследователи определили, что наибольшую роль в улучшении производительности играют три фактора: повышение самооценки, улучшение сна и отдыха, снижение утомляемости.

Индивидуальные изменения все же оказались важнее более масштабных структурных изменений в рамках всей компании. Сотрудники, которые лично сократили свой рабочий график, получили больше пользы для своего благополучия, чем те, кто работал в компаниях, где сокращения проводились на организационном уровне, но без корректировки индивидуальных графиков.

Сотрудники, которые сократили рабочую неделю на восемь или более часов, сообщили о заметном улучшении результатов. Они чувствовали себя менее выгоревшими, более довольными своей работой и отметили явные улучшения своего психического здоровья.

Источник: ZME Science

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