Remedy прекращает поддержку FBC: Firebreak, вышло последнее обновление

Финская студия Remedy Entertainment выпустила последнее контентное обновление для кооперативного шутера FBC: Firebreak. Апдейт под названием Open House стал финальной вехой развития игры: новых крупных дополнений больше не будет, однако сам проект не закрывают — серверы планируют поддерживать еще длительное время.





В студии прямо заявили, что не собираются «убивать» игру после завершения поддержки:

«FBC: Firebreak будет оставаться онлайн и будет доступной для игры в течение многих лет. Мы провели инженерную работу, чтобы обеспечить стабильную поддержку серверов даже при снижении количества игроков», — сообщили в Remedy.

Open House добавляет новый контент, но ключевой акцент — на доступности и снижении барьера входа. В частности, базовую цену игры снизили до $20, а также добавили систему Friend’s Pass: теперь пользователи, которые не покупали игру, могут присоединяться к сессиям друзей по приглашению.

Что пошло не так с FBC: Firebreak

FBC: Firebreak вышла в 2025 году как мультиплеерный спин-офф во вселенной Control — одном из самых успешных проектов Remedy. Сеттинг игры — та самая паранормальная реальность Федерального бюро контроля (FBC), которая также связана с серией Alan Wake.





Несмотря на сильный бэкграунд и фанатскую базу, релиз оказался неудачным. Основные претензии игроков и критиков касались:

Слабого «онбординга» (первые часы игры были непонятными и перегруженными механиками);

Недостатка контента на старте;

Невыразительной прогрессии и кооперативных механик;

Общего ощущения «сырого» сервисного продукта.

Remedy признавала проблемы и обещала улучшить стартовый опыт, но полностью переломить ситуацию не удалось.

FBC: Firebreak стала важным экспериментом для Remedy, которая ранее специализировалась преимущественно на сюжетных одиночных играх. После успеха Control и Alan Wake 2 студия начала осторожно заходить в сегмент live-service проектов.

Однако этот шаг совпал с турбулентностью внутри компании. В 2025 году из Remedy ушел генеральный директор, что повлекло за собой изменения в руководстве и стратегическом курсе. На этом фоне FBC: Firebreak фактически стала жертвой одновременно и внутренних изменений, и сложного рынка мультиплеерных игр.

Стоит учитывать и более широкий тренд: в последние годы даже крупные студии массово сворачивают или перезапускают сервисные игры из-за перенасыщения рынка и высокой конкуренции. Успешно удерживать аудиторию удается лишь единицам.

Несмотря на провал как live-service продукта, Remedy не отказывается от поддержки серверов. Студия стремится сохранить лояльность ядра фанатов, расходы на поддержку уже, технически, оптимизированы, а сама FBC: Firebreak остается частью единой «Remedy Connected Universe».

Последнее особенно важно: Remedy активно развивает общую вселенную своих игр, где события разных проектов пересекаются. Даже менее успешные релизы могут оставаться каноническими и использоваться для расширения лора.

После завершения поддержки FBC: Firebreak студия, вероятно, сфокусируется на своих ключевых франшизах и новых одиночных проектах. Учитывая реакцию аудитории, эксперимент с мультиплеером вряд ли станет основой стратегии Remedy в ближайшие годы.

Впрочем, решение не закрывать серверы показывает, что даже неудачные релизы студия старается довести до «мягкой посадки» — без резкого отключения доступа для игроков.





Источник: Engadget