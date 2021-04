Майнинг криптовалюты Chia Coin может спровоцировать дефицит HDD и SSD и вызвать рост цен на эти компоненты

Майнинг криптовалют уже привёл к дефициту видеокарт и игровых ноутбуков, а также к существенному росту цен на такие продукты. Но в скором времени аналогичную ситуацию можно будет наблюдать и на других рынках компонентов компьютерной техники. Как оказалось, для майнинга новой криптовалюты Chia Coin в качестве основного средства добычи используется пространство накопителя. В связи с этим китайские майнеры начали массово скупать жёсткие диски и твердотельные накопители.

Наиболее популярная криптовалюта Bitcoin полагается на модель доказательства работы (Proof of work). В то же время Chia Coin использует другую модель – доказательства пространства и времени (Proof of space and time). Основным мотивом создания Chia Coin было стремление создать более экологически чистую криптовалюту, которая не требует потребления гигантского количества электроэнергии (и соответствующих выбросов, которые возникают в результате выработки этой электроэнергии). За Chia Coin стоит Брэм Коэн, создатель BitTorrent. Он планировал использовать для своей криптовалюты доступное пространство на устройствах хранения. Это связано с тем, что твердотельные накопители и жёсткие диски потребляют значительно меньше энергии, чем высокопроизводительные видеокарты и процессоры. Кроме того, они дешевле и более широко доступны по сравнению дефицитными видеокартами, используемыми для майнинга Ethereum.

Процесс добычи Chia Coin требует большого количества свободного пространства на накопителе и выполняет множество операций чтения и записи. В этом случае долговечность не менее важна, чем скорость, поэтому потребительские твердотельные накопители – не лучший выбор для майнинга из-за их меньшей долговечности. Выполнение большого количества операций записи значительно сократит срок службы твердотельного накопителя. Потому целевыми устройствами майнеров являются жёсткие диски и твердотельные накопители для центров обработки данных, у которых больший ресурс по операциям записи.

Майнеры Chia Coin начали в большом количестве закупать жёсткие диски ёмкостью от 4 ТБ до 18 ТБ. В районе Гонконга это уже привело к ожидаемому росту цен в диапазоне от 200 гонконгских долларов (около $26) до 600 гонконгских долларов (около $76). Кроме того, крупный производитель твердотельных накопителей в Китае Jiahe Jinwei сообщил, что все его высокопроизводительные твердотельные накопители NVMe M.2 ёмкостью 1 и 2 ТБ уже закончились на складах. При этом компания предпринимает шаги для предотвращения покупки майнерами большого количества потребительских SSD, а также увеличивает их предложение и разрабатывает специфические накопители для майнинга.

Если новая экологически чистая криптомонета Chia Coin окажется успешной, мы можем столкнуться с нехваткой жёстких дисков и твердотельных накопителей. По предварительным данным, в нынешних условиях окупаемость одного SSD составляет около 2 лет.

