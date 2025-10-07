Новости Технологии 07.10.2025 comment views icon

Малообеспеченные британцы отапливают дома Raspberry Pi — нет, они не бросают в печку маленькие компьютеры

Когда идет разговор о тепловыделении серверов, воображение рисует большой датацентр, наполненный изделиями NVIDIA, Intel и AMD. Но Raspberry Pi еще те «горячие лошадки», особенно когда их 500.

Эффективное использование тепла серверов безумной актуальности в последние годы, с внедрением искусственного интеллекта, но британская UK Power Networks (UKPN) выбирает необычный подход. Компания устанавливает мини-ЦОД на базе Raspberry Pi в домах клиентов, чтобы обеспечить отоплением малообеспеченные семьи.

UKPN управляет «последней милей» кабелей и подстанций поставки электроэнергии из Национальной сети потребителям на юго-востоке Англии и пилотирует этот проект в рамках своей программы SHIELD («Умное тепло и интеллектуальная энергетика в районах с низким уровнем дохода»).

Компания оборудует домохозяйства солнечными и аккумуляторными системами, треть из них также получит систему HeatHub — компактный ЦОД, который заменяет традиционные газовые котлы. UKPN стремится разворачивать 100 000 таких систем в год до 2030 года.

HeatHub разработан и эксплуатируется компанией Thermify, которая использует эти устройства для обработки рабочих нагрузок для бизнес-клиентов своего распределенного облачного сервиса. Компания рассказала The Register, что вычислительная мощность внутри устройств обеспечивается кластером из 500 вычислительных модулей Raspberry Pi, CM4 или CM5. Установка «утоплена» в масло, а тепло передается в системы центрального отопления и горячего водоснабжения, что делает ее заменой газового котла по принципу plug and play. На каждом участке установлено специальное сетевое подключение, чтобы не затрагивать интернет-канал домохозяйств.

Малозабезпечені британці опалюють оселі Raspberry Pi — ні, вони не кидають маленькі комп’ютери у пічку
Терри Бриджес, арендатор Eastlight Community Homes на востоке Англии, рядом с устройством HeatHub, которое собирает отработанное тепло от Raspberry Pi внутри / The Register

Арендаторы жилья с низким уровнем дохода платят ежемесячную фиксированную стоимость услуг в размере £5,6 ($7,5). По оценкам поставщика, программа SHIELD помогает семьям сократить счета за электроэнергию на 20-40%.

«Результаты пилотного проекта этого инновационного решения очень многообещающие, и мы рады видеть, как его испытают еще в сотнях домов. Мы видим потенциал для обеспечения надежного отопления по предсказуемо низкой цене, что даст семьям возможность поддерживать комфортные условия проживания без стресса, связанного с ростом счетов за энергоносители», — говорит Чарли Эдгар, который контролирует работу SHIELD от Eastlight Community Homes.

Это не первый подобный проект: Heata, которая зародилась у британской энергетической компании British Gas, устанавливает серверы на резервуары для горячей воды домохозяйств, чтобы уменьшить счета за электроэнергию. Тепло генерирует, Deep Green, которая начала деятельность несколько лет назад, обеспечивает теплом мини-ЦОД предприятия и общественные бассейны.

