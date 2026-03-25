25.03.2026

Microsoft и NVIDIA объединились для разработки атомных станций для дата-центров ИИ — с помощью ИИ

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Microsoft та NVIDIA об'єднались для розробки атомних станцій для дата-центрів ШІ — за допомогою ШІ

Microsoft и NVIDIA объявили о сотрудничестве на основе ИИ для ускорения разработки и развертывания атомных электростанций, которые, в свою очередь, будут питать центры обработки данных ИИ. Совместная инициатива была официально представлена вице-председателем и президентом Microsoft Брэдом Смитом.


Партнерство, описанное в блоге Microsoft, сочетает генеративный ИИ, симуляцию цифровых двойников и платформу NVIDIA Omniverse для оптимизации ядерного жизненного цикла — от получения разрешений до операционной деятельности. Усилия направлены на то, что блог Microsoft называет инфраструктурным узким местом: дорогие, многолетние процессы получения разрешений, фрагментированные инженерные данные и ручная проверка регуляторных требований, которые задерживают строительство новых атомных станций.

Компании заявляют, что их сотрудничество будет охватывать четыре фазы ядерного развития. На этапе проектирования и инженерии цифровые двойники и высокоточные симуляции позволяют инженерам повторно использовать проверенные проектные решения и моделировать последствия изменений до начала строительства. Для лицензирования и получения разрешений генеративный ИИ занимается составлением документов и анализом пробелов в десятках тысяч страниц, которые обычно требуются для регуляторных представлений.

Идея допустить генеративный ИИ к критически важной с точки зрения безопасности ядерной инфраструктуре может вызвать беспокойство у рядового читателя, но это уже происходит в реальном мире. Aalo Atomics, стартап из Остина, который строит модульные ядерные реакторы для центров обработки данных, заявил, что сократил объем работы по получению разрешений на 92% с помощью решения Microsoft по генеративному ИИ для получения разрешений, сэкономив примерно 80 миллионов долларов ежегодно.


«Самыми важными являются две вещи: сложность корпоративного масштаба и надежность, критическая для миссии», — сказал Ясир Арафат, технический директор Aalo, в публикации блога.

Aalo сейчас строит свой экспериментальный реактор Aalo-X в Айдахской национальной лаборатории с целью достижения критичности к середине 2026 года. Еще две компании — Everstar и Atomic Canyon — также развивают это сотрудничество. Everstar, стартап NVIDIA Inception, выводит отраслевой ИИ для ядерной сферы на Azure для управления рабочими процессами проектов и контролируемыми конвейерами данных, тогда как платформа Neutron от Atomic Canyon теперь доступна на Microsoft Marketplace, предоставляя ядерным разработчикам доступ к этим возможностям через стандартные корпоративные закупки.

Строительство получает 4D и 5D симуляцию, добавляя планирование времени и отслеживание затрат к стандартным 3D пространственным моделям. Подобно тому, как NVIDIA оптимизирует проекты своих центров обработки данных следующего поколения до того, как будет выкопана первая лопата земли, идея заключается в том, чтобы виртуально построить атомную электростанцию до начала земляных работ, отслеживать физический прогресс по сравнению с цифровым планом и заблаговременно выявлять потенциальные коллизии в графике.

«Ядерную отрасль десятилетиями сдерживали обременительные требования к документации и регуляторная сложность. Это партнерство означает, что наши клиенты получат безопасные, масштабируемые облачные развертывания, в которых они нуждаются. Это значительный шаг к тому, чтобы сделать ядерную энергетику быстрой, безопасной и неудержимой», — заявил Кевин Конг, генеральный директор Everstar.

В операционной деятельности датчики на основе ИИ и цифровые двойники обеспечивают обнаружение аномалий и прогнозируемое техническое обслуживание. Технологический стек, обеспечивающий эти усилия, включает платформы NVIDIA Omniverse и AI Enterprise, а также модели Earth 2, PhysicsNeMo, Isaac Sim и Metropolis вместе с Ускорителем решений по генеративному ИИ для получения разрешений от Microsoft и Planetary Computer — все это работает на Azure.

Учитывая, что продолжительность строительства новых реакторов в Соединенных Штатах растягивается на многие годы (14 лет в случае блока Vogtle Unit 3 компании Southern Company, только как один пример), есть широкие возможности для ускорения строительства этих станций. Окажется ли рост спроса на электроэнергию для центров обработки данных ИИ достаточно длительным, чтобы усилия NVIDIA и Microsoft принесли плоды, еще предстоит выяснить.

Спецпроекты
«Мы внедряем что-то сложное в масштабе, который по-настоящему понимает только такая компания, как Microsoft. Здесь нет места ни для чего меньшего, чем проверенная надежность», — добавил Арафат.

Отраслевая организация Nuclear Energy Institute также отреагировала на анонс: старший вице-президент по техническим и регуляторным вопросам Даг Тру назвал инициативу «мощным примером того, как инновации могут раскрыть полный потенциал ядерной энергетики«. Кроме того, компания Southern Nuclear уже развернула агентов на основе Microsoft Copilot в своем флоте реакторов — в частности в инженерных и лицензионных подразделениях — для повышения последовательности работы, быстрого повторного использования знаний и поддержки принятия лучших решений в ключевых рабочих процессах.

Эта инициатива вписывается в более широкий контекст технологической гонки за энергоресурсами: в январе 2026 года Meta заключила масштабные соглашения о поставках ядерной энергии с компаниями Vistra, TerraPower и Oklo — общей мощностью до 6,6 гигаватта чистой электроэнергии к 2035 году. Несмотря на стратегический масштаб анонса, акции Microsoft в день объявления упали более чем на 2%: это свидетельствует о том, что рыночная реакция определялась более широкими факторами, а не только самой новостью о партнерстве.

Источник: TomsHardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить