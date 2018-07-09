Марк Цукерберг стал третьим самым богатым человеком в мире после Джеффа Безоса и Билла Гейтса

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Для основателя Facebook Марка Цукерберга прошлая неделя завершилась весьма удачно. Акции Facebook, в которой Цукерберг принадлежит крупнейшая доля, в минувшую пятницу выросли на 2,4%. Это позволило 34-летнему предпринимателю занять третью строчку в рейтинге богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index. Отметим, что на момент написания этих строк Цукерберг по-прежнему занимает третье место рейтинга.

Сейчас состояние Цукерберга, по оценке Bloomberg, составляет около $81,6 млрд. Цукерберг оттеснил на четвертое место небезызвестного инвестора Уоррена Баффета, чье состояние оценивается в $81,2 млрд. Это тот самый Баффет, которого недавно столь оригинально троллил Илон Маск.

Лидером рейтинга и самым богатым человеком на планете остается глава компаний Amazon и Blue Origin — Джеф Безос. Сейчас его состояние превышает $140 (!!!) млрд. На втором месте – сооснователь Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс, его состояние издание оценивает в $94,2 млрд.

Остается добавить, что с начала года состояние Цукерберга выросло на $8,8 млрд, а Баффет стал беднее на $4 млрд. Как видим, скандал с утечкой данных в Cambrige Analytica, хоть и повлиял на стоимость ценных бумаги соцсети, эффект был весьма непродолжительным.

Источник: Bloomberg