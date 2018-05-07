«Илон и шоколадная фабрика», Или уроки троллинга от главы Tesla и SpaceX

Да, сегодня уже понедельник, но хотелось бы начать его с веселой ноты. В ночь на 6 мая гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск всколыхнул общественность, объявив о своем следующем проекте… кондитерской компании, которая займется выпуском конфет. Само собой, об этом бизнесмен традиционно сообщил через свой Twitter, добавив, что он «супер-пупер серьезен» и это будет легендарно «потрясающе».

Сразу оговорим, что эта затея, в отличие от многих других, казавшихся шутками, является таковой на самом деле. Точнее говоря, представление стало продолжением заочного спора Маска с главой инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом. Таким необычным способом Маск решил потроллить Баффета.

На недавнем собрании акционеров Tesla, где было объявлено об очередных убытках, Маск раскритиковал концепцию Баффета о так называемом «экономическом рве». Этим термином описывается долгосрочное конкурентное преимущество, которое позволяет компании зарабатывать прибыль сверх общего по отрасли уровня. Маск заявил, что такой подход оправдан лишь частично и в любом случае не поможет компании устоять против более инновационных молодых игроков. Баффет же в свою очередь заявил, что эта стратегия по-прежнему идеально работает для некоторых компаний и привел в качестве примера успешной реализации этой концепции «экономического рва» свою кондитерскую Seeʼs Candies. Он также предостерег Маска от конкуренции с ним в кондитерском деле.

Илон в нескольких шуточных твитах предложил создать «криптоконфету» и пообещал «вырыть ров и засыпать его конфетами». Он также отметил, что Баффету дорога в его кондитерский проект будет закрыта.

То, что это троллинг подтверждает публикация Илоном Маском самого первого твита с ссылки на отрезок из фильма «Тролли», а также ретвит ссылки на материал издания Fortune с комментарием «Уоррен Баффет хорошо разбирается в кондитерском деле. Это правда».

В то же время некоторые СМИ достаточно серьезно отнеслись к этой шуточной затее Маска. Впрочем, едва ли их можно винить, учитывая, как хорошо Илон умеет маскировать реальные проекты под шутки, вспомнить хотя бы The Boring Company, которая сейчас занимается строительством подземного туннеля под Лос-Анджелесом.

Кстати, напомним, что не так давно предприниматель объявлял о планах по созданию «межгалактической медиа-империи» под названием Thud.