Marvel создала интерактивный эпизод сериала «Что, если…?» для гарнитуры Apple Vision Pro

Marvel Studios и ILM Immersive объявили о создании «Что, если…? — Захватывающая история» (What If…? — An Immersive Story) ─ «первого в истории» интерактивного оригинального контента Disney+. Он основан на мультипликационном сериале Marvel «Что, если…?» и будет доступен исключительно для гарнитур Vision Pro, предлагая смесь дополненной и виртуальной реальности.

Пользователи Vision Pro получат доступ к часовому эпизоду «Что, если…?». Marvel говорит, что этот проект позволит пользователям «окунуться в Мультивселенную, как никогда раньше». Они смогут «посетить эти удивительные миры не как Наблюдатель, а как настоящий участник», а также получат возможность взаимодействовать «с миром вокруг них с помощью глаз и рук».

Итак, в «Что, если…? — Захватывающая история» фанатам отводится главная роль:

«Теперь поклонники были выбраны на главную роль в совершенно новой захватывающей истории, которая преобразует пространство вокруг них, когда они путешествуют через реальность. Во время своего путешествия они столкнутся лицом к лицу с различными вариантами своих любимых персонажей, научатся мистическим искусствам и получат задание использовать силу Камней бесконечности».

Пока что в своем анонсе Marvel не называет актеров, которые составят компанию пользователям в виртуальной интерактивной истории «Что, если…? — Увлекательная история».

Источник: The Verge

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