Ужасные превращения в животных — снова на экране: сериал "Аниморфы" выходит на Disney+ благодаря Райану Куглеру

«Аниморфы» — научно-фантастическая YA-серия с самыми величественными и безумными обложками книг в истории — направляются на Disney+. Как сообщает Variety, стример разрабатывает сериал по «Аниморфам».





Основанный на серии книг, написанной Кэтрин Аплгейт и ее мужем Маклом Грантом, сериал «Аниморфы» рассказывает о группе подростков, которые наталкиваются на мощную инопланетную технологию. Она позволяет им превращаться в различных животных, но одновременно втягивает их в галактическую войну между андалитами и паразитическими ерками.

Пока ерки начинают скрытое вторжение на Землю, именно аниморфам Джейку, Рейчел, Тобиасу, Кэсси и Марко — вместе с андалитским союзником Аксом — придется бороться и спасать мир. Сухой официальный синопсис проекта формулирует так:

«Сериал рассказывает о группе подростков, которые раскрывают скрытую угрозу, скрывающуюся под поверхностью их повседневной жизни, — и одновременно балансируют между отношениями, комендантским часом и хаосом старшей школы».

Байан Уолкотт (The Testaments, The Summer I Turned Pretty) будет выступать сценаристом и исполнительным продюсером сериала, а лауреат премии «Оскар» Райан Куглер, Сев Оганян и Зинзи Куглер являются исполнительными продюсерами от компании Proximity Media.





В первой серии «Аниморфов» насчитывается 54 книги, а также восемь романов-компаньонов, обогащающих лор вселенной. Кроме того, уже существует телесериал «Аниморфы», который выходил на Nickelodeon в течение 26 эпизодов между 1998 и 2000 годами.

Очевидно, 26 эпизодов — мало, чтобы охватить сюжет 62 книг, поэтому впереди еще столько аниморфской славы для исследования. І, Дисней+, лучше послушайте нас: мы хотим все это. Мы хотим отвратительных превращений на животных, хочу, чтобы они выглядели так же жутко, как на обложках книг, и хотим, чтобы сериал не уклонялся от темноты книг.

А это означает включение многочисленных военных преступлений, которые совершают эти подростки — никогда не забываем овсянку быстрого приготовления с кленовым сиропом и имбирем! — а также психологической цены, которую они платят.

Между тем, Куглер понемногу превращается в настоящего короля научно-фантастического телевидения. Параллельно с «Аниморфами» он работает над пилотным эпизодом римейка «Совершенно секретно» с Дениэль Дедвайлер и Гимешем Пателем в главных ролях — и этот проект уже получил положительные отзывы от оригинальной звезды сериала Джиллиан Андерсон.

Оба проекты реализуются в рамках действующего соглашения между Proximity Media и Disney. Впрочем, не все рады новости безоговорочно. Автор книжной серии Кэтрин Аплгейт публично написала, что они с Майклом Грантом «опасаются недостаточного финансирования проекта», хотя и отметила, что один из продюсеров — Сев Оганян — является другом семьи и настоящим фанатом «Аниморфов»:

«Если кто-то и сможет это сделать, то это он. Держим кулаки», — говорит она.

Студией-производителем сериала выступит 20th Television, а исполнительными продюсерами от издательства Scholastic станут Иол Луккезе и Кейтлин Фридман. Серия книг разошлась тиражом более 35 миллионов копий по всему миру.

Источник: Mashable