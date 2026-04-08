Глава Marvel TV неожиданно заговорил о втором сезоне "Женщины-Халк": "Я бы хотел снять больше"

Глава Marvel TV публично раскрыл то, чего студия годами не признавала: «Женщина-Халк» была хитом. Онлайн-хейт и реальные просмотры разошлись кардинально — и теперь Брад Виндербаум открыто говорит о желании снять «Женщину-Халк» сезон 2.





В свежем эпизоде подкаста The Escape Pod Виндербаум неожиданно откровенно высказался о сериале 2022 года.

«Женщина-Халк» — «один из наших лучших сериалов по показателям. Он просто зашел широкой аудитории. Был разрыв между реакцией широкой аудитории и реакцией фанатов. Я бы хотел иметь возможность снять больше «Женщины-Халк». Надеюсь, когда-нибудь. Возможно.

Эти слова прозвучали на фоне того, что в среде MCU сериал считается одним из самых дискуссионных. На Rotten Tomatoes он имеет 80% от критиков — и лишь 32% от аудитории, самый низкий показатель среди всех сериалов Marvel на Disney+.

В то же время Виндербаум утверждает: кричащий хейт в Сети не отражал реального потребления контента.





Слова о желании снять больше — не то же самое, что зеленый свет. Когда ведущие подкаста заметили, что второй сезон маловероятен, учитывая реакцию фандома, Виндербаум ответил просто: «Знаю». Главное препятствие — не зрители, а деньги. Еще в 2024 году сама Татьяна Маслани объясняла отсутствие продолжения просто:

«Думаю, мы раздули наш бюджет, и Disney сказал «нет, спасибо».

По данным Variety, один эпизод сериала стоил около $25 млн — больше, чем финальные серии «Игры престолов».

Тем временем Marvel Television сознательно изменила стратегию, поставив на более дорогие в производстве, но более лояльные к фандому проекты — «Сорвиголова: Рожденный заново» и Wonder Man. Показательно, что «Женщина-Халк» с самого начала была заявлена как принципиально другой проект для MCU: ситком об адвокате, специализирующемся на делах с участием сверхлюдей.

Источник: IGN