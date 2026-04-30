Актер Дьюи из "Малкольм в центре внимания" отказался от ремейка: коллеги просят оставить его в покое

Эрик Пер Салливан, сыгравший младшего брата Дьюи в оригинальном «Малкольме в центре внимания» («Malcolm in the Middle»), не появится в ремейке сериала — и не пожалеет об этом. Его решение вызвало больше публичного внимания, чем сам актер того хотел.





Салливану сейчас 34 года. Он вырос в городе Милфорд в Массачусетсе и после завершения оригинального сериала в 2006 году фактически исчез из публичного поля. Позже выяснилось, что бывший актер выбрал совсем другой путь: он изучает викторианскую литературу в Гарварде и, судя по всему, вполне доволен таким поворотом.

Актриса Джейн Качмарек, которая играла маму Лоис, рассказала в The Guardian: «Он изучает Диккенса и является невероятным студентом. Ему предлагали целые ведра денег, чтобы он вернулся, а он просто сказал: Нет, спасибо»

Джастин Берфилд, который играл старшего брата Риза и вернулся в римейк, рассказал об этом в подкасте Howie Does Stuff. По его словам, Салливана просили вернуться много раз.

«Они спрашивали его раза четыре-пять, и каждый раз он отвечал: «Нет». Он действительно очень умный. Я думаю, сейчас он получает степень магистра в Гарварде. Он сказал: «О Боже, нет, я не снимался с девяти лет или около того. Мне это не интересно», — рассказал Берфилд.

Несмотря на то, что Салливан не участвует в римейке, интерес публики к нему никуда не делся. Папарацци время от времени фотографируют его в Кембридже — TMZ недавно опубликовал снимок, где он идет за покупками.





Берфилда это расстраивает.

«Мне действительно жаль, потому что он хочет держаться подальше от индустрии, а я вижу снимки папарацци с ним. И думаю: оставьте Эрика в покое. Он не хотел возвращаться в шоу. Без обид», — сказал он.

Во время подкаста Мандел попросил Берфилда написать Салливану сообщение прямо в эфире — тот ответил, что не знает, получит ли ответ:

«Думаю, он просто вне индустрии. Мы все его любим, без обид».

Салливан стал единственным из основного оригинального актёрского состава кого заменили в римейке. Роль Дьюи перешла к Калебу Элсворту-Кларку. Остальная команда вернулась: Брайан Крентон, Джейн Качмарек, Фрэнки Муниз, Кристофер Мастерсон и сам Берфилд.

В ремейке Малкольм возвращается к семейному хаосу, когда Хэл и Лоис требуют его присутствия на своем 40-м свадебном юбилее. Сериал «Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair» вышел 10 апреля и доступен на Disney+. Всего четыре эпизода.

Решение Салливанова не является чем-то уникальным для Голливуда: Так, Дэниел Дэй-Льюис бросил актерство и перебрался в Бостон изучать столярку, Мэгги Роджерс взяла паузу от музыки ради степени в Гарвардской школе богословия.

Источник: IGN