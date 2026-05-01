Disney+ готовит ответ "Венздей" с историей о культовом призраке: к проекту присоединился Спилберг

Disney+ получила права на создание сериала о дружелюбном призраке Каспере.





Сценарий к сериалу пишут Роб Леттерман и Хилари Уинстон. Леттерман также выступит режиссером. Исполнительный продюсер оригинального фильма 1995 года и культовый режиссер Стивен Спилберг также привлечен к работе. Непосредственно проектом занимаются Universal Studio Group и DreamWorks Animation Television.

Хотя никаких подробностей о сюжете пока нет, известно, что сериал будет сниматься в формате live-action и будет значительно мрачнее оригинального фильма, вроде «Венздей» от Netflix.

Несмотря на то, что Каспер дружелюбный призрак, его история содержит много жутких моментов, включая причины смерти и то, что он не может покинуть этот мир и его отношения с «призрачным трио».





К тому же создатели сериала могли бы вернуть некоторых актеров из оригинального фильма, например, Билла Пуллмана, который сыграл отца главной героини в исполнении Кристины Риччи, а также Кэти Мориарти, Эрика Айдла и Девона Саву, который сыграл Каспера в человеческом обличье.

Новый сериал Disney+ вполне мог бы составить конкуренцию «Венздей» и стать свежим взглядом на популярного культового призрака. Однако все будет зависеть от того, насколько он будет мрачным и что предложит по сюжету.

Впервые персонаж Каспера появился в серии мультфильмов от Famous Studios, которые выходили в период с 1945-1959 годы, а затем перебрался в комиксы. В 1995 году вышел полнометражный фильм, который получил большую популярность. Universal Studio Group до этого работала над сериалом о Каспере для Peacock, однако он так и не вышел. Ожидается, что в сериале живая игра актеров будет сочетаться с CGI, как это было в оригинальном фильме.

Источник: Deadline