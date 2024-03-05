Маск активировал звонки в X по дефолту — теперь ваш IP-адрес видит каждый собеседник. Как отключить?

В своем стремлении превратить простую и функциональную программу Twitter в приложение для всего под названием X Илон Маск запустил аудио- и видеовызовы в соцсети как стандартные — однако есть нюанс.

Новая функция показывает ваш IP-адрес каждому вашему собеседнику, а инструкции к тому, как ограничить перечень тех, кто вам может звонить, пока довольно запутанные.

Сейчас функция аудио- и видеозвонков доступна в разделе «Сообщения» на X — как значок телефона в верхнем правом углу как на iOS, так и на Android. Сайт Techcrunch, который исследовал новую опцию, пишет, что по умолчанию вызовы являются одноранговыми — то есть два участника вызова используют IP-адреса друг друга, поскольку вызов напрямую соединяется с их устройствами (это происходит специально для большинства приложений для обмена сообщениями и звонков, таких как FaceTime, Facebook Messenger, Telegram, Signal и WhatsApp).

В справочном центре X сообщается, что звонки маршрутизируются таким образом, что IP-адреса «могут быть видны для собеседников» (IP-адрес человека не очень уж и конфиденциальный, но эти онлайн-идентификаторы можно использовать для определения в частности местонахождения).

Для того чтобы скрыть свой IP, необходимо нажать переключатель «Улучшенная конфиденциальность вызовов» в настройках уведомлений на X — тогда вызовы «будут ретранслироваться через инфраструктуру X, а IP-адрес любой стороны, для которой включен этот параметр, будет замаскирован».

Интересно, что на своей официальной странице справочного центра X вообще не упоминает о сквозном шифровании, что потенциально позволяет Twitter прослушивать разговоры (например, такие приложения как Signal или WhatsApp его имеют и предотвращают прослушивание для всех, кроме абонента и получателя звонка).

Также можно настроить вызовы только для отдельных категорий: например, «Люди, на которых вы подписаны», «Люди из вашей адресной книги» (но для этого нужно поделиться контактами с X), «Верифицированные пользователи» (что позволит любому, кто приобрел подписку на X, звонить вам) или «Все», если вы хотите получать рандомные спам-звонки.

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