X/Twitter запустил аудио- и видеозвонки для пользователей Android — все еще исключительно за деньги

Как сообщил один из инженеров X, функции заработают после обновления приложения.

audio and video calls on X slowly rolling out for android users today! update your app and call your mother — Enrique 🦖 (@enriquebrgn) January 18, 2024

В августе 2023 года генеральный директор Линда Яккарино впервые заговорила о введении аудио- и видеозвонков на платформе — и в конце концов их развернули для пользователей iOS в октябре, и сейчас наконец для Android. Примечательно, что принять звонок может любой пользователь, тогда как позвонить — только подписчики премиальных тарифов.

Можно активировать или отключить вызовы через Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Личные сообщения — Аудио- и видеовызовы. Также есть возможность ограничить круг людей, которые смогут вам звонить: контакты; люди, на которых вы подписаны; или верифицированные пользователи (можно выбрать сразу несколько вариантов).

Когда-то известная как Twitter соцсеть ныне призвана осуществить давнюю мечту Илона Маска и превратиться в «приложение для всего». В январе X опубликовала свои планы на 2024 год, где речь шла о запуске платежных функций, новых ИИ возможностей и большего количества рекламных продуктов. Ранее несколько крупных рекламодателей, включая Apple и Disney, оставили платформу через антисемитские или нацистские публикации, размещённые рядом с их объявлениями и, в частности, из-за противоречивых заявлений самого Маска. В конце концов миллиардер публично послал рекламодателей к черту и заявил, что их бойкот «убьет» соцсеть.