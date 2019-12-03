Mastercard и Viber запустили в Украине сервис Moneytou, который позволяет переводить денежные средства в мессенджере, не зная номера карты получателя

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Сегодня, 3 декабря 2019 года, компании Mastercard и Rakuten Viber объявили о запуске в Украине сервиса денежных переводов Moneytou. С его помощью можно перевести деньги кому-то из знакомых, даже не зная номера его карты — достаточно, чтобы он был в списке контактов в мессенджере Viber.

Услуга Moneytou работает с виртуальным кошельком Masterpass, в который можно добавлять карты любых украинских банков. Чтобы переводить деньги в Viber, нужно соблюсти два условия: деньги переводятся с карты украинского банка; Viber зарегистрирован на номер украинского мобильного оператора.

Чтобы перевести деньги в Viber, отправителю необходимо:

В окне чата нажать кнопку Gif+ и выбрать сервис Moneytou;

Нажать «Отправить перевод» и выбрать карту в цифровом кошельке Masterpass, с которой будет совершен перевод;

Ввести необходимую сумму перевода и отправить деньги;

Подтвердить отправление сообщения получателю о поступлении средств.

Для того, чтобы получить деньги через Viber с помощью Moneytou, пользователю необходимо:

Открыть сообщение о поступлении денег в чате;

Выбрать карту в кошельке Masterpass для зачисления средств;

Средства автоматически зачисляются на выбранную карту.

Максимальная сумма одного перевода составляет 14900 грн, с каждого перевода списывают комиссию в размере 5 грн +1% от суммы перевода. Если получатель в течение 7 дней не подтвердит получение перевода, деньги автоматически вернутся на карту отправителя.

Отметим, что Украина стала второй страной, где доступен сервис Moneytou. Ранее он также был запущен в Венгрии, а в скором времени география сервиса расширится на Румынию, Сербию и Болгарию. Сервис запущен в партнерстве с NeoPay, эксклюзивным партнером Viber на восточноевропейском рынке, и Edenlab, партнером Mastercard в Украине.

Источник: AIN.UA