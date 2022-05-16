McDonald’s заявил о продаже бизнеса в россии и полном уходе из страны-агрессора

McDonald’s объявил о начале процесса продажи российского бизнеса с 850 ресторанами, в которых работают 62 тыс. человек. Корпорация причиной ухода называет гуманитарный кризис, вызванный войной, и считает, что сохранение бизнеса в стране-агрессоре «более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald’s».

В начале марта корпорация объявила о временном закрытии ресторанов в россии и продолжила выплату сотрудникам. В понедельник компания заявила, что настаивает на найме работников со стороны российского покупателя и выплате зарплат до закрытия сделки. Кто именно претендует на бизнес – компания не сообщила.

Гендиректор Крис Кемпчински добавил, что «преданность и верность» сотрудников и российских поставщиков сделали решение об уходе тяжелым.

«Мы обязаны выполнять обязательства перед нашим глобальным сообществом и должны оставаться непоколебимыми в своих ценностях. И приверженность нашим ценностям означает, что мы больше не можем продолжать бизнес» Крис Кемпчински

Компания, тем не менее, сохранит свои торговые марки в россии, но уберет знаменитые золотые арки и другие символы с названием компании.

Решение McDonald’s об уходе было принято на фоне закрытия бизнеса в россии другими американскими гиганты по производству продуктов питания и напитков, включая Coca-Cola, Pepsi и Starbucks.

Компания McDonald’s заявила, что ожидает отчисления в счет прибыли в размере от $1,2 до $1,4 млрд в связи с уходом из россии.

Рестораны в Украине пока закрыты, но компания заявила, что продолжает выплачивать полную зарплату сотрудникам.

В прошлом месяце компания McDonald’s сообщила, что в первом квартале она заработала $1,1 млрд, что ниже, чем $1,5 млрд годом ранее. Выручка составила почти $5,7 млрд.