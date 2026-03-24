Роботы заменили работников McDonald's в Китае

Олександр Федоткін

Роботи замінили працівників McDonald's в Китаї

В одном из китайских McDonald’s работников заменили на человекоподобных роботов с ИИ.


Роботы в рамках демонстрации технологий подают заказы и взаимодействуют с клиентами. Теперь несколько человекоподобных роботов обслуживают посетителей в одном из заведений McDonald’s в Шанхае.

Обнародованное видео демонстрирует, как роботы в фирменной одежде работников McDonald’s приветствуют посетителей, помогают в обслуживании и передают заказы. Роботы, привлеченные для демонстрации, были созданы компанией Keenon Robotics.


«Наша серия человекоподобных роботов возглавляет отряд и выходит на улицы. Это пример того, как автоматизация обслуживания становится неотъемлемой частью глобального ресторанного бизнеса и как технологии дарят больше улыбок во время каждого приема пищи», — отмечают в компании.

В McDonald’s не уточняют, насколько масштабным будет привлечение роботов к работе в сети. Однако подобная тенденция набирает обороты в сфере обслуживания и особенно на промышленном производстве. В сфере общественного питания, где скорость, стабильность и доступность рабочей силы имеют решающее значение, человекоподобные роботы могут предложить масштабируемое решение.

Пилотный проект McDonald’s сосредоточен на обслуживании клиентов, сфере, которая традиционно считается сложной для автоматизированных систем. Использование человекоподобных роботов позволяет компании проверить, насколько эффективно они взаимодействуют с клиентами.

Исследование, проведенное ученым Пинар Йилдирим, предполагает, что роботизированные системы уже вытесняют низкоквалифицированных работников, затрудняя им карьерное развитие, смену работы и повышение заработной платы.

В то же время Hyundai объявила о партнерском соглашении с американской робототехнической компанией Persona AI в рамках разработки человекоподобных роботов-сварщиков для внедрения на судостроительных предприятиях. Компания HD Hyundai подписала соглашение о совместной разработке с компаниями HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, HD Hyundai Robotics и Persona AI.

В соответствии с соглашением, HD KSOE разработает системы обучения сварке, используя данные с судостроительных предприятий. HD Hyundai Robotics будет интегрировать алгоритмы в человекоподобных роботов. Persona AI будет заниматься разработкой самих роботов. Завершение разработки прототипа запланировано на конец 2026 года, после чего состоятся полевые испытания и коммерческое внедрение в 2027 году.

Ранее мы писали, что исследователи создали скоростного велоробота и научили его триалу. Искусственная кожа из графена приблизит тактильные ощущения роботов к человеческим.

Люди не потрібні: Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ

Новый 3D-принтер печатает электродвигатель одним циклом по 50 центов за "штуку"
18 степеней свободы: китайский робот-манипулятор заряжает до 8 авто одновременно
Ветеран SpaceX заявил, что может превратить воду в ракетное топливо
Автономный робот-курьер разбил остановку в Чикаго
Превратит игры в кино: NVIDIA представила DLSS 5
Ученые создали квантовый материал, который "извлекает" водород из солнца и воды
Американцы массово уничтожают камеры наблюдения Flock
ESA совместно с Airbus впервые протестировала лазерную связь между самолетом и спутником со скоростью 2,6 Гбит/c
Владельцы ИИ дата-центров создают в США "теневую сеть" частных электростанций на газе
Самый маленький в мире QR-код установил рекорд по плотности хранения данных: 2 ТБ на страницу
Австралийские исследователи разработали новый способ скрытой передачи данных
На воду спустили крупнейший в мире электрический корабль: с 250 тоннами аккумуляторов на 40 МВт⋅ч
DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p
Дженсен Хуанг ответил геймерам: DLSS 5 не халтура от ИИ
Ученые доработали железо-никелевый аккумулятор Эдисона из 1900-х годов: зарядка за секунды и 12 000+ циклов
Можно потрогать свет: исследователи создали проектор, который не отбрасывает тени
Люди не нужны: Samsung планирует к 2030 году запустить роботизированные фабрики под управлением ИИ
Intel представила процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus
В Корее создали OLED-шляпу, которая "подавляет" выпадение волос на 92%
ИИ со скоростью света: крошечный фотонный чип решает проблему энергопотребления дата-центров
На пути к ядерному синтезу: впервые в мире плазму удерживали с помощью маглева
