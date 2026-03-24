Роботы заменили работников McDonald's в Китае

В одном из китайских McDonald’s работников заменили на человекоподобных роботов с ИИ.





Роботы в рамках демонстрации технологий подают заказы и взаимодействуют с клиентами. Теперь несколько человекоподобных роботов обслуживают посетителей в одном из заведений McDonald’s в Шанхае.

Обнародованное видео демонстрирует, как роботы в фирменной одежде работников McDonald’s приветствуют посетителей, помогают в обслуживании и передают заказы. Роботы, привлеченные для демонстрации, были созданы компанией Keenon Robotics.





«Наша серия человекоподобных роботов возглавляет отряд и выходит на улицы. Это пример того, как автоматизация обслуживания становится неотъемлемой частью глобального ресторанного бизнеса и как технологии дарят больше улыбок во время каждого приема пищи», — отмечают в компании.

В McDonald’s не уточняют, насколько масштабным будет привлечение роботов к работе в сети. Однако подобная тенденция набирает обороты в сфере обслуживания и особенно на промышленном производстве. В сфере общественного питания, где скорость, стабильность и доступность рабочей силы имеют решающее значение, человекоподобные роботы могут предложить масштабируемое решение.

Пилотный проект McDonald’s сосредоточен на обслуживании клиентов, сфере, которая традиционно считается сложной для автоматизированных систем. Использование человекоподобных роботов позволяет компании проверить, насколько эффективно они взаимодействуют с клиентами.

Исследование, проведенное ученым Пинар Йилдирим, предполагает, что роботизированные системы уже вытесняют низкоквалифицированных работников, затрудняя им карьерное развитие, смену работы и повышение заработной платы.

В то же время Hyundai объявила о партнерском соглашении с американской робототехнической компанией Persona AI в рамках разработки человекоподобных роботов-сварщиков для внедрения на судостроительных предприятиях. Компания HD Hyundai подписала соглашение о совместной разработке с компаниями HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, HD Hyundai Robotics и Persona AI.

В соответствии с соглашением, HD KSOE разработает системы обучения сварке, используя данные с судостроительных предприятий. HD Hyundai Robotics будет интегрировать алгоритмы в человекоподобных роботов. Persona AI будет заниматься разработкой самих роботов. Завершение разработки прототипа запланировано на конец 2026 года, после чего состоятся полевые испытания и коммерческое внедрение в 2027 году.

Источник: Interesting Engineering