Медузы захватили АЭС во Франции: забитые фильтры охлаждения привели к остановке реакторов

Стая медуз на севере Франции привела к остановке АЭС «Гравлин», забив фильтры охлаждения.

Медузы вблизи побережья Северного моря, где размещается АЭС «Гравлин», попали в барабанные фильтры системы охлаждения станции, которые чистят воду от мусора. Из-за большого количества медуз, попавших в фильтр, произошла автоматическая остановка всех четырех реакторов.

По информации The Guardian, это произошло именно в тот момент, когда два других реактора АЭС «Гравлин» были выведены на летний плановый ремонт. В воскресенье, 10 августа, атомная станция, способная обеспечить электроэнергией около 5 млн человек, полностью остановилась.

Как сообщает Montel News, Франция временно потеряла 10% собственных энергетических мощностей. К счастью, система безопасности на АЭС «Гравлин» сработала эффективно и предупредила возможную катастрофу.

Компания EDF, которая управляет станцией, сообщила, что инцидент не нанес никакого вреда объектам, персоналу или окружающей среде, и нет никаких долгосрочных проблем с безопасностью. Ожидается, что станция возобновит работу после того, как фильтры будут очищены, и работа сможет продолжаться.

Подобные инциденты уже стали проблемой для атомных станций, размещенных на побережье. Похожий случай произошел на станциях в Швеции в 2013 году, в Шотландии, Израиле, Японии и Флориде в 2011 году и в Калифорнии в 2008 году.

Противодействовать нашествию медуз трудно, поскольку период их цветения предсказать непросто. Они обычно появляются неожиданно, и когда это происходит вблизи атомной электростанции, операторам приходится реагировать на это. 

Цветение медуз становится все более распространенным явлением, и не в последнюю очередь благодаря деятельности человека. Повышение температуры океана способствует медузам, которые также находят больше пищи, поскольку масштабный вылов рыбы и других морских существ и потепление вытесняют конкурентов из их среды обитания.

Между тем британские и французские исследователи из Университета Крэнфилда в исследовании, проведенном в 2020 году, предлагали использовать беспилотники для раннего выявления таких опасностей, как медузы, для промышленных объектов, в частности, атомных станций.

По убеждению исследователей, регулярный сбор данных на большой территории с помощью беспилотников может стать частью системы раннего оповещения. Она позволит скорректировать работу механизмов водяного охлаждения для защиты выработки электроэнергии и окружающей среды.

