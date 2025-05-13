Вышел Sony Xperia 1 VII – камерафон со Snapdragon 8 Elite и 2 днями автономности за €1500

Sony подготовила к выпуску новое поколение своего флагманского камерафона – Xperia 1 VII. Новинка выглядит очень похожей на прошлогоднюю версию, хотя и предлагает некоторые обновленные аппаратные компоненты. В дополнение к этому устройство получило два новых цвета: Moss Green и Orchid Purple.

Новая модель Sony Xperia 1 VII сохранила характерный дизайн, 6,5-дюймовый OLED-дисплей и батарею емкостью 5000 мАч. Зато новинка имеет новый процессор Snapdragon 8 Elite, улучшенную сверхширокоугольную камеру, более яркий экран и поддержку Wi-Fi 7.

Основаня камера, как и раньше, имеет три модуля. Главный модуль выполнен на базе 48-мегапиксельного 1/1,35-дюймового сенсора Exmor T, имеет объектив 24 мм f/1.9, оптическую систему стабилизации изображения и фазовый автофокус. Телефото модуль предлагает непрерывный оптический зум в диапазоне 85-170 мм (f/2.3-f/3.5) и имеет 12-мегапиксельный 1/3,5-дюймовый сенсор Exmor RS. Он также поддерживает макро режим съемки на расстоянии от 4 см при фокусном расстоянии 120 мм.

Значительное обновление коснулось сверхширокоугольной камеры. Во-первых, она получила относительно большой сенсор Exmor RS – 1/1,56-дюймовый. Он в 2,1 раза больше предыдущего. Во-вторых, увеличилась светосила объектива – f/2.0 против f/2.2. Все это должно улучшить качество снимков в условиях слабого освещения.

Все камеры дополнены ИИ-функциями, включая автофокус по глазам в реальном времени (для людей и животных), распознавание главного объекта, ИИ-баланс белого, глубину и экспозицию. Еще компания добавила поддержку Ultra HDR. Sony не только сохранила физическую двухступенчатую кнопку спуска затвора, но и сделала ее немного шире и удобнее.

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Новинка использует новейший процессор Snapdragon 8 Elite с испарительной камерой для эффективного охлаждения. Система содержит 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенного хранилища и слот для карт памяти microSD. Экран — 6,5-дюймовый 10-битный OLED Bravia с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Яркость выросла на 20%, а два датчика освещения (спереди и сзади) позволяют очень точно регулировать подсветку. Система также автоматически настраивает цвета, повышая насыщенность и яркость при сильном освещении.

Смартфон Xperia 1 VII получил некоторые улучшения звуковой подсистемы. Аудиосистема построена на премиальном аудиочипе, как и у предшественника. При этом в 2025 году Sony не только сохранила 3,5-мм аудиоразъем, но и использовала в нем улучшенный сплав с добавлением золота для минимизации потерь сигнала. Передние стереодинамики получили более глубокий бас (+10% к низким и средним частотам), а тюнинг аудиосистемы осуществлялся в сотрудничестве с Sony Music Entertainment.

Батарея Sony Xperia 1 VII имеет емкость 5000 мАч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Производитель заявляет, что запаса энергии хватит на 2 дня работы, в том числе на 36 часов непрерывного воспроизведения видео. Аккумулятор должен сохранить 80% своей первоначальной емкости после 4 лет работы. Новинка имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Смартфон поставляется с ОС Android 15, и производитель обещает выпускать обновления четырех версий операционной системы, а обновления безопасности – в течение 6 лет.

Цена Sony Xperia 1 VII в единственной конфигурации 12/256 ГБ памяти составляет €1499. Продажи новинки начнутся в июне.

Источник: gsmarena