Mercedes-Benz построит шесть заводов по сборке электромобилей на трех континентах, а рядом разместит фабрики по производству батарей

Сегодня компания Mercedes-Benz раскрыла подробности плана по электрификации своих автомобилей, согласно которым электромобили Mercedes будут собираться на шести фабриках, расположенных на трех континентах. Вдобавок, рядом с каждым крупным сборочным производством немцы построят заводы по производству батарей, объединенные в “глобальную аккумуляторную сеть”.

По словам члена правления компании Mercedes-Benz Cars Маркуса Шафера, это позволит сократить до минимума производственные цепочки поставки необходимых компонентов. При этом в случае возникновения спроса на батареи, который не сможет удовлетворить находящийся рядом завод, необходимое количество аккумуляторов будет экспортировано из других предприятий “глобальной аккумуляторной сети”.

Mercedes EQC

В 2018 году компания Daimler достроит свою вторую фабрику по производству батарей в Каменце (Германия), после чего ускорит подготовку производственных линий в Бремене (Германия) для сборки электрического кроссовера Mercedes EQC, созданного на основе концепта Generation EQ. Уже в 2019 году модель Mercedes EQC станет первым серийным электромобилем бренда, при этом ее выпуск будет запущен не только в Бремене, но и на сборочных линиях BBAC в Пекине (Китай), которые представляют собой совместное предприятие с локальным производителем BAIC.

Далее производство электромобиля Mercedes EQC наладят на фабриках в Раштатте и Зиндельфингене (Германия), а также в Таскалусе (США), после чего линейку электромобилей EQ расширят за счет хэтчбека Mercedes EQA и других моделей, включая компактные, средние и премиум-модели, а также кроссоверы и коммерческие модели.

Mercedes EQA

Напомним, что Mercedes-Benz уже начал строить свои “хабы” по производству электромобилей и батарей для них по всему миру. К 2022 году немецкий автопроизводитель планирует электрифицировать все свои модели, создав порядка 50 различных электрических моделей (из которых около 10 – чистые, а остальные – гибриды) и предложив потенциальному покупателю хотя бы одну электрическую альтернативу выбранной модели.

В следующие несколько лет Daimler собирается вложить 10 млрд евро в разработку электромобилей и развитие их производства, а также 1 млрд евро дополнительно в создание сети заводов по производству батарей.

Источник: Daimler