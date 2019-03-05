Mercedes-Benz представил электрический пассажирский минивэн Concept EQV с батареей на 100 кВтч и запасом хода 400 км, серийную версию анонсируют уже в сентябре [Женева 2019]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В отличие от Volkswagen, который продолжает анонсировать нишевые концепты, второй крупный немецкий автопроизводитель решил привезти в Женеву куда более практичный электромобиль. В частности, во время официальной пресс-конференции бренда был представлен пассажирский шестиместный минивэн Mercedes-Benz EQV.

Несмотря на то, что модель Concept EQV участвует в выставке в статусе концепта, она максимально близка к серийной версии, анонс которой уже запланирован на сентябрь в рамках Франкфуртского автошоу.

Электромобиль Mercedes-Benz EQV оснащается размещенным над передней осью электродвигателем мощностью 150 кВт, который позволяет разгоняться до 160 км/ч. Двигатель, коробка передач, система охлаждения и блок электроники собраны в одном компактном корпусе.

По данным производителя, интегрированная в пол аккумуляторная батарея емкостью 100 кВтч обеспечивает «реалистичный» запас хода 400 км (конкретный измерительный цикл не указывается). Батарея поддерживает режим быстрой зарядки, который позволяет добавить 100 км запаса хода всего за 15 минут зарядки.

Дизайн минивэна EQV с выразительной LED-светотехникой выполнен в стилистике электрической линейки EQ и вместе с тем в нем сразу узнается классический Mercedes-Benz. В салоне установлены шесть раздельных сидений (количество мест можно увеличить до 7-8), которые позволяют использовать модель и в качестве решения для большой семьи и в качестве «шаттла» для групповых корпоративных поездок. Приборная панель выполнена на основе фирменной системы Mercedes-Benz User Experience (MBUX) с поддержкой голосовых команд.

Напомним, что уже к 2022 году весь легковой модельный ряд Mercedes-Benz, начиная от компактных моделей и заканчивая крупными кроссоверами, будет электрифицирован в той или иной форме (гибриды EQ Boost, подключаемые гибриды, электромобили). В частности, компания Daimler AG уже представила серийный электрокроссовер Mercedes-Benz EQC, а также концепты компактного хэтчбека Mercedes EQA и полноразмерного кроссовера Mercedes EQ.

Источник: Daimler