Mercedes привезет на выставку IAA 2021 концепт электровнедорожника Mercedes EQG, его серийная версия выйдет на рынок уже в 2024 году

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Porsche окажется не единственным немецким автопроизводителем, который привезет на автошоу IAA 2021 в Мюнхене свой электрический концепт. По данным СМИ Mercedes также собирается показать публике интересную новинку — концепт электрического «кубика» Mercedes G-Class (Geländewagen), который в серийной версии получит обозначение Mercedes EQG.

Модель сохранит рамную конструкцию ДВС-предшественников, что позволит получить впечатляющую проходимость по бездорожью. Основные «кубические» очертания дизайна также останутся на месте, электрокроссовер лишь получит обновленную переднюю панель с фальшрадиатором и ряд деталей, подчеркивающих электрическую природу Mercedes EQG.

Источники указывают, что электрический G-Class позаимствует батарейный блок от электрического флагмана Mercedes EQS емкостью 108 кВтч, которая обеспечивает запас хода по измерительному циклу WLTP до 770 км. Также не исключено появление в линейке и менее объемного варианта батареи на 90 кВтч. Кстати, производитель уже запатентовал обозначения EQG 560 и EQG 580, которые указывает на ориентировочную мощность будущих серийных моделей.

Mercedes планирует выпустить серийный электрокроссовер Mercedes EQG на рынок в 2024 году, после выхода в 2022 году электрокроссоверов SUV EQS и SUV EQE на базе одноименных седанов, а также второго поколения EQC.

Напомним, что электрические Mercedes G-Class уже давно существуют в природе в единичных экземплярах — одну из таких моделей собрали специально для Арнольда Шварценеггера.

Источник: Motor1