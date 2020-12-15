До конца 2022 года Mercedes-Benz запустит в производство сразу шесть электромобилей семейства EQ [модели, даты, страны]

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Крупнейший немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz вывел на финишную прямую сразу шесть новых электромобилей семейства EQ и решил рассказать о графике их вывода на рынок. В итоге к концу 2022 года в портфолио бренда будет восемь полноценных батарейных электромобилей, включая существующий среднеразмерный кроссовер EQC и пассажирский минивэн EQV.

Итак, уже в первой половине 2021 года на фабрике Factory 56 в Зиндельфингене (Германия) стартует сборка люкс-седана Mercedes-Benz EQS. В том же 2021 году немцы начнут собирать сразу два электрических кроссовера — компактный Mercedes-Benz EQA и среднеразмерный Mercedes-Benz EQB. Первую модель будут производить на фабрике в Раштатте (Германия), вторую — в Кечкемете (Венгрия).

Также в 2021 году на фабрике в Бремене (Германия) стартует производство электрического бизнес-седана Mercedes-Benz EQE. Интересно, что три последние модели (EQA, EQB, EQE) также будут параллельно собирать на фабрике в Пекине (Китай) для местного рынка.

На 2022 год немцы запланировали старт производства кроссоверов на основе крупных седанов Mercedes-Benz EQS и Mercedes-Benz EQE. Новинки с кодовым обозначением SUV EQS и SUV EQE будут собирать на американском рынке в Таскалусе (Алабама), там же будут собирать и батареи для них.

В свою очередь производство батарей для кроссоверов EQA и EQB запустят в Каменце (Германия), Яворе (Польша) и Пекине (Китай), а для седанов EQE и EQS — в Унтертюркхайме и Хедельфингене (Германия).

Напомним, что серийный электрокроссовер Mercedes-Benz EQC с мая 2019 года собирают на фабрике в Бремене (Германия) и в Пекине (Китай), а пассажирский минивэн Mercedes-Benz EQV — с 2020 года в Витории (Испания).

Также компания может похвастать наличием сразу трех электрических сити-каров smart EQ fortwo, smart EQ fortwo Cabrio и smart EQ forfour, следующее поколение которых будут производить в Китае на совместном предприятии Mercedes‑Benz AG и Zhejiang Geely Group (Geely Holding).

Источник: Daimler