Porsche представит концепт электромобиля будущего 6 сентября на выставке IAA 2021 [тизер]

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Немецкий автопроизводитель Porsche анонсировал презентацию нового электрического концепта, назначенную на 6 сентября 2021 года. Мероприятие пройдет на автошоу IAA 2021, которое в этом году переедет из Франкфурта в Мюнхен.

На данный момент компания поделилась единственным тизер-фото и коротким описанием события:

«Более 70 лет автоспорт выступает самым жестким испытательным полигоном для инженерных инноваций на пути к серийному производству. Porsche последовательно идет по этому пути на протяжении многих лет и продолжает это делать. На выставке IAA 2021 компания попытается посмотреть в будущее, представив концепт с самыми передовыми технологиями и захватывающим дух дизайном».

На фотографии изображена фара концепта, дизайн которой перекликается с электромобилем Porsche Taycan. Точной информации о новинке пока нет, но концепт может оказаться чем угодно — электрическим кроссовером Macan EV, электрическим спорткаром 911/Boxster/Cayman EV или даже электрической реинкарнацией гоночного автомобиля Porsche 718.

Напомним, что Porsche продала более 20 000 электромобилей Taycan только за первый год после его выхода на рынок.

Источник: Motor1, Porsche