Porsche представит концепт электромобиля будущего 6 сентября на выставке IAA 2021 [тизер]

Немецкий автопроизводитель Porsche анонсировал презентацию нового электрического концепта, назначенную на 6 сентября 2021 года. Мероприятие пройдет на автошоу IAA 2021, которое в этом году переедет из Франкфурта в Мюнхен.

На данный момент компания поделилась единственным тизер-фото и коротким описанием события:

На фотографии изображена фара концепта, дизайн которой перекликается с электромобилем Porsche Taycan. Точной информации о новинке пока нет, но концепт может оказаться чем угодно — электрическим кроссовером Macan EV, электрическим спорткаром 911/Boxster/Cayman EV или даже электрической реинкарнацией гоночного автомобиля Porsche 718.

At @iaamobility, #Porsche is looking to the future, celebrating the world premiere of a future-oriented concept study on 6 September – live on https://t.co/e3Er20H448. #Porsche #IAA21 #PorscheIAA2021 pic.twitter.com/7gDaGQjG7d

— Porsche Newsroom (@PorscheNewsroom) August 16, 2021