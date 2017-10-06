Мессенджер AIM окончательно закроют 15 декабря 2017 года, спустя 20 лет после запуска

Сегодня американская компания AOL объявила, что приняла решение отключить свой старый добрый мессенджер AIM (AOL Instant Messenger) спустя 20 лет после его запуска. Полное отключение серверов, поддерживающих этот сервис обмена сообщениями, произойдет 15 декабря текущего года, так что у пользователей AIM есть время, чтобы перейти на любой популярный в данный момент мессенджер — Telegram, Skype, Viber и т.д.

В трогательном прощальном письме вице-президент Oath Inc. Майкл Альберс упомянул, что для многих американских (и не только) детей 90-х годов AIM был огромной частью сетевой жизни, позволяя «чатиться» с друзьями, не выходя из комнаты. Однако с тех пор онлайн-среда заметно изменилась и современная молодежь предпочитает использовать для общения социальные сети или более современные мессенджеры.

Интересно, что в свое время компания AOL также владела популярным мессенджером ICQ, выкупив его у создателей в 1998 году (через год после запуска AIM). Однако в 2010 году компания продала его фонду Алишера Усманова Digital Sky Technologies, который после реорганизации вошел в состав российской Mail.Ru Group.

Отметим, что после того, как в марте текущего года владельцы сервиса AIM отключили возможность работать с ним через сторонние приложения, окончательное закрытие проекта оставалось вопросом времени. Показательно, что AIM — далеко не первый «классический» мессенджер, который перестал работать в последние годы — в 2014 году был отключен MSN Messenger, а в 2016 закрыли старый Yahoo Messenger, запустив новый сервис с тем же именем.

Источник: AIM