Новости Украина 09.01.2024 в 14:21 comment views icon

Месть за «Киевстар»: хакеры при поддержке СБУ «положили» московского провайдера и уничтожили данные

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Месть за «Киевстар»: хакеры при поддержке СБУ «положили» московского провайдера и уничтожили данные

Хакеры Blackjack, вероятно, не без участия Службы безопасности Украины, совершили взлом серверов московского провайдера «М9ком» и уничтожили данные. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на правоохранительные органы.

Среди 20 ГБ уничтоженных данных — официальный сайт интернет-провайдера и его филиалов, сервис электронной почты, службы киберзащиты и прочее. В результате атаки у части жителей столицы государства-агрессора исчез интернет и телевидение. Перед уничтожением было загружено более 10 ГБ информации, в том числе электронная переписка компании с партнерами. Переписка доступна для изучения всеми желающими.

Месть за «Киевстар»: хакеры при поддержке СБУ «положили» московского провайдера и уничтожили данные111

Сообщество хакеров заявило, что излом «М9ком» – только разминка перед местью за взлом «Киевстар» 12 декабря. В прошлом месяце в работе «Киевстар» произошел масштабный сбой, из-за которого у абонентов не работала мобильная связь и интернет в течение нескольких дней. Ответственность за это взяла российская хакерская группа «Солнцепек».

Также вчера стало известно, что ГУР получило 100 ГБ данных российской военной компании ООО «Специальный технологический центр» («СТЦ»). В частности, предприятие производит БПЛА «Орлан» и средства РЭБ. Ранее ГУР вывело из строя базу российской налоговой и парализовало ее связь.

Хакеры ГУР взломали налоговую россии, уничтожили данные и парализовали работу – полное восстановление невозможно

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