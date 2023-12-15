«Киевстар» возобновил мобильный интернет и международный роуминг

Компания «Киевстар» сообщила, что 15 декабря ее специалисты включили доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной Украине территории. Услуга работает во всех стандартах связи, в том числе 4G. Отмечается, что на начальных этапах услуга может работать с уменьшенной скоростью, однако по мере стабилизации работы сети ее качество будет улучшаться.

Хух, інтернет є всюди ❤️‍🩹

Швидкість може бути трохи знижена, але за деякий час повністю стабілізується. Працюємо над запуском послуг SMS та відновлення доступу до системи «Мій Київстар». Ще трішки 👊 pic.twitter.com/k8cR206io2 — Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 15, 2023

Вместе с тем за прошедшие сутки оператор возобновил услуги международного роуминга. А еще раньше – услуги голосовой связи и фиксированного интернета. В настоящее время более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии. Информирование о 100% работоспособности сервисов компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий. В настоящее время компания работает над запуском SMS и восстановления доступа к системе «Мой Киевстар».

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности со связью, и специалисты компании их оперативно устраняют. Если SIM-карта абонента не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон или включить и выключить «авиа» режим. Также помогает выбор сети «Киевстар» в настройках телефона.

В то же время, компания информирует, что начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет осуществлено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг.