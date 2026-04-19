Создатель вселенной «Метро» Дмитрий Глуховский снова заставил игровое сообщество задуматься над будущим популярной франшизы. В последнем интервью писатель поделился мыслями, которые выходят за рамки привычного обсуждения графики или механик.





Глуховский убежден, что новые проекты серии уже нельзя называть просто «играми». По его мнению, этот термин слишком узкий для того эмоционального опыта, который сейчас пытаются создать разработчики.

Глуховский считает, что современные технологии стирают границы между литературой, большим кино и геймингом. Когда человек оказывается в цифровых туннелях, испытывает дефицит кислорода и давление клаустрофобии, это становится персональным опытом, а не просто развлечением.

Особые почести автор возлагает на виртуальную реальность. Metro Awakening выпустили именно для VR-шлемов, что вызвало волну споров среди поклонников. Однако Глуховский считает это решение идеальным для серии.





Он хочет, чтобы пользователь почувствовал вес каждого шага и реальный страх перед темнотой. По его мнению, именно такой формат лучше всего передает дух его романов, где каждая выпущенная пуля имеет свою цену.

Что касается полноценной четвертой части, то здесь писатель придерживается режима секретности. После того, как Артем и его группа покинули Москву в Metro Exodus, мир игры значительно расширился. Это создало новые вызовы для сценаристов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Теперь разработчикам нужно сохранить фирменную атмосферу безысходности, даже когда действие происходит на открытых пространствах. Глуховский намекает, что сюжетные повороты в новой игре смогут удивить даже тех, кто знает все книги наизусть.

Многие эксперты воспринимают такую риторику как попытку поднять статус игр до уровня высокого искусства. Хотя игровую индустрию часто упрекают во вторичности, Metro всегда выделялась своей глубокой литературной основой.

Позиция писателя выглядит вполне логичной. Он пытается защитить свою вселенную от превращения в обычный конвейерный боевик. Для него важно, чтобы игрок не просто стрелял, а сопереживал героям и чувствовал моральный вес своих решений.

Успех новых частей будет зависеть от того, смогут ли в 4A Games совместить требования рынка с видением автора. Геймерам нужен драйв, а Глуховскому эмоциональный отклик.

Если этот симбиоз сработает, мы получим не просто очередной релиз в Steam, а событие, которое заставит снова обсуждать границы цифрового искусства.

Пока что мы имеем лишь короткие анонсы и намеки. Однако уже понятно: под руководством Глуховского серия Metro продолжает эволюционировать, игнорируя стандартные шаблоны индустрии.

Для фанатов это означает одно: их ждет нечто гораздо более глубокое, чем просто очередная порция перестрелок с мутантами в темных коридорах.





Источник: Insider Gaming