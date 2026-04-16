Разработчики из украинской студии 4A Games поделились первыми деталями и концептами следующей части культовой франшизы — «Metro 2039». Проект обещает стать самым серьезным и волнующим в серии.





По словам журналистов, получивших возможность ознакомиться с ранними материалами, авторы сознательно «выкрутили темноту на максимум». Атмосфера игры стала значительно тяжелее, что напрямую связано с опытом, который команда переживает в реальной жизни.

Война в Украине наложила глубокий отпечаток на творческое видение разработчиков. В «Metro 2039» ощущение клаустрофобии, постоянной угрозы и ограниченности ресурсов выходит на новый уровень, трансформируя игру в бескомпромиссный хоррор на выживание.





Технически игра базируется на обновленном движке 4A Engine, который позволяет достичь невероятного уровня детализации освещения. Тени и игра света теперь играют ключевую роль не только в визуальном восприятии, но и непосредственно в игровых механиках скрытности.

Несмотря на общую мрачность, разработчики отмечают, что в центре сюжета остается человек и его способность сохранять надежду даже в самые темные времена. История сосредоточится на сложных моральных выборах и последствиях действий игрока в условиях разрушенного мира.

4A Games продолжает работать над проектом, несмотря на сложные условия. Студия стремится создать игру, которая будет не только развлекать, но и нести в себе глубокий эмоциональный подтекст, понятный каждому, кто сталкивался с вызовами современности.

Дата релиза пока не объявлена, однако уже сейчас понятно, что «Metro 2039» станет знаковым событием для индустрии. Поклонники серии могут ожидать возвращение к истокам с усиленным акцентом на реализме и атмосфере подземного выживания.

Источник: Engadget