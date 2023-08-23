К Земле приближается межзвездная зеленая комета — через месяц ее можно будет увидеть невооруженным глазом

Комета Нишимура или C/2023 P1 достигнет максимальной яркости 17 сентября, когда будет находиться в 1,2 млрд километров от Земли.

Комета получила свое название в честь японского астронома Хидео Нишимуры, обнаружившего ее 11 августа во время наблюдения за ночным небом. Объект имеет гиперболическую орбиту и, вероятно, прилетел из-за границ Солнечной системы.

При приближении к Солнцу яркость объекта будет увеличиваться – что дает возможность наблюдателям с Земли увидеть ее невооруженным глазом. Ловить комету рекомендуют в первые часы рассвета. Сейчас она имеет видимую звездную величину Видимая звездная величина — это мера яркости относительно Веги, одной из самых ярких звезд, видимых из Северного полушария. Чем меньше число, тем ярче объект около 8, что делает ее хорошо видимой в телескоп.

«Комета посетит нас только один раз, а Солнце будет действовать как гравитационная рогатка, отправляя комету за пределы Солнечной системы после ее пролета‎», — сообщает Spaceweather.com.

Недавно сделанные фотографии кометы Нишимура показали, что ее кома — облако газа и пыли, окружающая ядро — излучает зеленое свечение. Необычный цвет выделяют молекулы дикарбона, расщепляемые солнечным светом.

Если гиперболическая орбита кометы будет подтверждена, то она присоединится к очень короткому списку межзвездных объектов, посещавших Солнечную систему – включая межзвездную комету 2I/Borisov и причудливый космический камень 1I/Оумуамуа, который двигался в космосе таким образом, что озадачил астрономов и заставил некоторых ошибочно предположить, что это инопланетный корабль.

Однако возможно, что комета происходит из внешней части Облака Оорта — резервуара комет и других ледяных объектов за орбитой Нептуна — и плавала на краю Солнечной системы на протяжении тысячелетий, прежде чем попасть к нам в гости.

Источник: NASA, livescience, Insider