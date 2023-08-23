Новости Наука и космос 23.08.2023 в 17:56

К Земле приближается межзвездная зеленая комета — через месяц ее можно будет увидеть невооруженным глазом

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Комета Нишимура или C/2023 P1 достигнет максимальной яркости 17 сентября, когда будет находиться в 1,2 млрд километров от Земли.

Комета получила свое название в честь японского астронома Хидео Нишимуры, обнаружившего ее 11 августа во время наблюдения за ночным небом. Объект имеет гиперболическую орбиту и, вероятно, прилетел из-за границ Солнечной системы.

Міжзоряна зелена комета наближається до Землі – і вже у вересні її можна побачити неозброєним оком
Комета Нишимура, также известная как C/2023 P1, на изображении телескопа. Источник: NASA/Дэн Бартлетт

При приближении к Солнцу яркость объекта будет увеличиваться – что дает возможность наблюдателям с Земли увидеть ее невооруженным глазом. Ловить комету рекомендуют в первые часы рассвета. Сейчас она имеет видимую звездную величинуК Земле приближается межзвездная зеленая комета — через месяц ее можно будет увидеть невооруженным глазомК Земле приближается межзвездная зеленая комета — через месяц ее можно будет увидеть невооруженным глазомВидимая звездная величина — это мера яркости относительно Веги, одной из самых ярких звезд, видимых из Северного полушария. Чем меньше число, тем ярче объект около 8, что делает ее хорошо видимой в телескоп.

«Комета посетит нас только один раз, а Солнце будет действовать как гравитационная рогатка, отправляя комету за пределы Солнечной системы после ее пролета‎», — сообщает Spaceweather.com.

Недавно сделанные фотографии кометы Нишимура показали, что ее кома — облако газа и пыли, окружающая ядро — излучает зеленое свечение. Необычный цвет выделяют молекулы дикарбона, расщепляемые солнечным светом.

Орбітальний шлях комети Нісімура, (фіолетова лінія) накладений поверх орбіт планет Сонячної системи. Гіперболічна форма орбіти говорить про те, що комета може бути міжзоряним об’єктом. Джерело: NASA/JPL
Орбитальный путь кометы Нишимура (фиолетовая линия), наложенный поверх орбит планет Солнечной системы. Гиперболическая форма орбиты говорит о том, что комета может быть межзвездным объектом. Источник: NASA/JPL

Если гиперболическая орбита кометы будет подтверждена, то она присоединится к очень короткому списку межзвездных объектов, посещавших Солнечную систему – включая межзвездную комету 2I/Borisov и причудливый космический камень 1I/Оумуамуа, который двигался в космосе таким образом, что озадачил астрономов и заставил некоторых ошибочно предположить, что это инопланетный корабль.

Однако возможно, что комета происходит из внешней части Облака Оорта — резервуара комет и других ледяных объектов за орбитой Нептуна — и плавала на краю Солнечной системы на протяжении тысячелетий, прежде чем попасть к нам в гости.

Источник: NASA, livescience, Insider

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