Microsoft обновила интерфейс Xbox и добавила достижения в одноимённое мобильное приложение

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Корпорация Microsoft начала разворачивание апрельского обновления интерфейса Xbox. Оно принесёт улучшения в процесс загрузки игр.

Новая функция позволит владельцам Xbox приостанавливать выполнение игры, чтобы увеличить скорость загрузки. В настоящее время консоли Xbox One и Xbox Series X/S ограничивают обновления игр и загрузку новых игр, если активна другая игра.

Эта новая возможность приостановки игры может быть объединена с функцией Quick Resume на моделях Xbox Series X/S. Таким образом, пользователи смогут быстро приостановить игру, загрузить обновления игры или вообще загрузить новую игру, а затем возобновить игровой процесс с того же самого места. Это гораздо более предпочтительный вариант, чем вручную закрывать игру или используемое приложение, чтобы не снижать скорость загрузки.

Вместе с тем, Microsoft наконец доработала своё мобильное приложение Xbox, в котором стали доступны достижения. Полностью новое приложение было запущено для Android и iOS ещё в октябре прошлого года. Но в нём отсутствовали некоторые привычные функции, такие как достижения, хотя ранее они были в мобильном приложении. У некоторых пользователей мобильного приложения уже появляются ежемесячные списки лидеров для функции достижений. Microsoft заявляет, что «все увидят эти обновления в приложении к концу месяца».

Источник: The Verge