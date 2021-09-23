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Вместе с новыми планшетами и ноутбуками Surface компания Microsoft анонсировала и новую беспроводную мышь под названием Ocean Plastic Mouse. Название отражает ключевую особенность — корпус манипулятора состоит из переработанного океанического пластика на 20%, а упаковка на 100% пригодна для вторичной переработки.

В 2020 году Microsoft пообещала стереть свой «углеродный след» к 2030-му, представила «Планетарный компьютер» – глобальную открытую платформу для сохранения биоразнообразия Земли, а также заявила о переходе к нулевому уровню отходов к 2030 году и отказе от одноразового пластика к 2025 году.

Маленькая упаковка, в которой поставляется эта мышь, сделана из перерабатываемой древесины и волокон сахарного тростника. Microsoft также упоминает бесплатную программу с возможностью отправки по почте старой мыши на переработку (не для Украины, увы).

Для создания полимера, используемого в корпусе Ocean Plastic Mouse, Microsoft объединилась с Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), дочерней компанией нефтяного гиганта Saudi Aramco.

Манипулятор подключается к ПК посредством Bluetooth Low Energy 5.0 и работает на одном элементе AA, которого должно хватать примерно на год работы. Размеры мышки составляют 100,4 x 58,2 x 38,3 мм при массе 84 г. Устройство оснащено четырьмя кнопками (четвертая — выключатель питания и возможность подключения к хосту при длительном нажатии) и доступно лишь в сером цвете с мелкими вкраплениями. Стоимость — 25 долларов. В продажу она поступит вместе с другими новинками Surface 5 октября, но в Украине официально продаваться не будет.