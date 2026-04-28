Новости Софт 28.04.2026

Microsoft выпустила демо-версию Shader Model 6.10 и AgilitySDK 720: что нового добавили

Олександр Федоткін

Microsoft выпустила демо-версию Shader Model 6.10 и AgilitySDK 1.720 с новыми функциями для API DX12


Релиз расширяет возможности предыдущей версии Shader Model 6.9, DXR 1.2 и улучшения, которые вышли в AgilitySDK 1.619. В частности, Shader Model 6.10 содержит набор API для работы с матрицами в широком спектре использования. В целом функция получила название LinAlg, сокращенно от Linear Algebra. Это предоставляет разработчикам возможность управлять инструментами нейронного рендеринга непосредственно из отдельных потоков шейдеров в графических конвейерах в режиме реального времени и использовать более скоростные матричные вычисления MMA для приложений машинного обучения и обработки изображений. 

Две новые встроенные функции GetGroupWaveIndex и GetGroupWaveCount непосредственно предоставляют вычислительным, сетчатым, усилительным и узловым шейдерам информацию о структуре волнового уровня внутри группы потоков. GetGroupWaveIndex возвращает индекс текущей волны (от 0 до N-1), а GetGroupWaveCount — общее количество волн, выполняемых в группе. Это позволяет координировать работу без необходимости использования опасных обходных путей, таких как деление SV_GroupIndex на WaveGetLaneCount, что не гарантирует корректной работы. Единый путь кода теперь доступен для всех размеров волн.

Shader Model 6.10 отменяет ограничение в 32 Кб на общую память для групп, показывая ограничения ПО при выполнении MaxGroupSharedMemoryPerGroup. Разработчики шейдеров могут использовать новый атрибут точки входа [GroupSharedLimit(<bytes>)] для установки максимального объема групповой памяти, необходимого шейдеру. Это позволяет компилятору проверять пропускную способность во время компиляции, сохраняя доступ к полной мощности современных GPU.

Шейдеры, которые не используют этот атрибут, проверяются на соответствие старым ограничениям, поэтому существующий код не изменяется. Это разблокирует отбор больших фрагментов, программную растеризацию, обработку больших матриц, которые до этого ограничивались спецификацией, а не возможностями оборудования.


Устаревшие команды, в частности, ClearUnorderedAccessViewFloat/Uint,  ResolveSubresource, CopyBufferRegion и подобные выполняются последовательно, поскольку старая модель ResourceBarrier не позволяет выразить зависимость между двумя операциями одного типа (например, копирование из одной области памяти в другую). Это приводило к зависанию GPU между каждым последовательным копированием или очисткой, даже если операции выполнялись с использованием абсолютно независимой памяти.

Функция Batched Async Commands устраняет эту проблему с новыми методами списка команд, которые убирают контракт неявной сериализации, позволяя драйверу и оборудованию работать независимо в одном пакетном запросе. Разработчики могут использовать явную синхронизацию с помощью расширенных барьеров только там, где возникают реальные конфликты данных — например, когда две копии записывают данные в перекрывающиеся области одного буфера.

NVIDIA, AMD и Intel поддерживают изменения, представленные в демо-версии. NVIDIA поддерживает большинство функций на всех видеокартах RTX. AMD и Intel сохраняют поддержку некоторых функций только на последних моделях видеокарт, в частности, Arc B-Series или Radeon RX 9000.

Group Wave Index в настоящее время поддерживается на видеокартах RX 7000 на архитектуре RDNA 3 и RX 9000 с RDNA 4. NVIDIA и Intel планируют добавить поддержку API LinAlg в будущих релизах

Ранее мы писали, что Microsoft анонсировала DirectStorage 1.4. Трудно представить, как выглядели бы игры сегодня, если бы 9 ноября 2000 года Microsoft не представила DirectX 8.

Источник: Wccftech

