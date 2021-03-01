Новости
Мінцифра та МОЗ запустили попередній онлайн-запис до електронної черги на вакцинацію від COVID-19 через сайт та застосунок Дія

Мінцифра та МОЗ запустили попередній онлайн-запис до електронної черги на вакцинацію від COVID-19 через сайт та застосунок Дія

Мінцифра та МОЗ запустили попередній онлайн-запис до електронної черги на вакцинацію від COVID-19 через сайт та застосунок Дія


Як і було обіцяно минулої п’ятниці, з 1 березня всі охочі українці можуть ставати в електронну чергу на вакцинацію від COVID-19 через сайт та мобільний додаток Дія. Зареєструватись до цього списку також можна через національний контакт-центр з питань протидії COVID-19, повідомляють у Мінцифрі, яка спільно з МОЗ запустила нову послугу (Мінцифра розробила технічну частину надання послуги реєстрації).

Мінцифра покроково розписала всі ключові етапи, а також записала спеціальну відеоінструкцію, наочно пояснивши, як можна потрапити до списку очікування на вакцинацію від COVID-19.

Як зареєструватися через портал Дія?

  1. Щоб потрапити в лист очікування на вакцинацію від COVID-19, потрібно авторизуватись у кабінеті громадянина на сайті Дія за допомогою КЕП чи BankID.
  2. Знайти розділ “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”.
  3. Зазначити сферу діяльності.
  4. Обрати з переліку місце для проходження вакцинації від ковіду.
  5. Очікувати сповіщення, коли можна буде зробити щеплення.

Як отримати послугу через застосунок Дія?

  1. Завантажити та встановити мобільний застосунок Дія версії 2.0. Авторизуватись в системі через Приват24, Monobank, або BankID НБУ.
  2. Перейти до розділу Послуги та обрати опцію “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”.
  3. Зазначити сферу діяльності.
  4. Обрати з переліку місце для проходження вакцинації від ковіду.
  5. Перевірити свій номер телефону.
  6. Очікувати сповіщення, коли можна буде зробити щеплення.

Як отримати послугу через національний контакт-центр МОЗ?

  1. Зателефонувати за номером 0 800 60 20 19.
  2. Повідомити оператору свої дані (необхідно буде вказати РНОКПП або серію та номер паспорта).
  3. Обрати з переліку місце для проходження вакцинації від ковіду.
  4. Очікувати сповіщення, коли можна буде зробити щеплення.

Дорожньою картою по вакцинації від COVID-19 передбачено таку послідовність вакцинації з огляду на надзвичайно високий ризик інфікування та розвиток коронавірусної хвороби певних цільових груп:

  • У першому етапі медичні працівники, які працюють із пацієнтами з COVID-19, працівники закладів для людей похилого віку, військовослужбовці в ООС.
  • У другому етапі — медичні працівники, люди похилого віку 80+ та соціальні працівники.
  • У третьому етапі — люди віком від 65 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, вчителі та працівники сфери освіти.
  • У четвертому етапі — люди віком від 60 років, люди з хронічними захворюваннями, особи, що працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі.
  • Українці віком від 18 до 59 років, які не входять до зазначених цільових груп, зможуть вакцинуватися на п’ятому етапі.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить