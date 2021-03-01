Мінцифра та МОЗ запустили попередній онлайн-запис до електронної черги на вакцинацію від COVID-19 через сайт та застосунок Дія





Як і було обіцяно минулої п’ятниці, з 1 березня всі охочі українці можуть ставати в електронну чергу на вакцинацію від COVID-19 через сайт та мобільний додаток Дія. Зареєструватись до цього списку також можна через національний контакт-центр з питань протидії COVID-19, повідомляють у Мінцифрі, яка спільно з МОЗ запустила нову послугу (Мінцифра розробила технічну частину надання послуги реєстрації).

Мінцифра покроково розписала всі ключові етапи, а також записала спеціальну відеоінструкцію, наочно пояснивши, як можна потрапити до списку очікування на вакцинацію від COVID-19.

Як зареєструватися через портал Дія?

Щоб потрапити в лист очікування на вакцинацію від COVID-19, потрібно авторизуватись у кабінеті громадянина на сайті Дія за допомогою КЕП чи BankID. Знайти розділ “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”. Зазначити сферу діяльності. Обрати з переліку місце для проходження вакцинації від ковіду. Очікувати сповіщення, коли можна буде зробити щеплення.

Як отримати послугу через застосунок Дія?

Завантажити та встановити мобільний застосунок Дія версії 2.0. Авторизуватись в системі через Приват24, Monobank, або BankID НБУ. Перейти до розділу Послуги та обрати опцію “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”. Зазначити сферу діяльності. Обрати з переліку місце для проходження вакцинації від ковіду. Перевірити свій номер телефону. Очікувати сповіщення, коли можна буде зробити щеплення.

Як отримати послугу через національний контакт-центр МОЗ?

Зателефонувати за номером 0 800 60 20 19. Повідомити оператору свої дані (необхідно буде вказати РНОКПП або серію та номер паспорта). Обрати з переліку місце для проходження вакцинації від ковіду. Очікувати сповіщення, коли можна буде зробити щеплення.

Дорожньою картою по вакцинації від COVID-19 передбачено таку послідовність вакцинації з огляду на надзвичайно високий ризик інфікування та розвиток коронавірусної хвороби певних цільових груп: