Мінцифра та МОЗ запустили попередній онлайн-запис до електронної черги на вакцинацію від COVID-19 через сайт та застосунок Дія
Як і було обіцяно минулої п’ятниці, з 1 березня всі охочі українці можуть ставати в електронну чергу на вакцинацію від COVID-19 через сайт та мобільний додаток Дія. Зареєструватись до цього списку також можна через національний контакт-центр з питань протидії COVID-19, повідомляють у Мінцифрі, яка спільно з МОЗ запустила нову послугу (Мінцифра розробила технічну частину надання послуги реєстрації).
Мінцифра покроково розписала всі ключові етапи, а також записала спеціальну відеоінструкцію, наочно пояснивши, як можна потрапити до списку очікування на вакцинацію від COVID-19.
Як зареєструватися через портал Дія?
- Щоб потрапити в лист очікування на вакцинацію від COVID-19, потрібно авторизуватись у кабінеті громадянина на сайті Дія за допомогою КЕП чи BankID.
- Знайти розділ “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”.
- Зазначити сферу діяльності.
- Обрати з переліку місце для проходження вакцинації від ковіду.
- Очікувати сповіщення, коли можна буде зробити щеплення.
Як отримати послугу через застосунок Дія?
- Завантажити та встановити мобільний застосунок Дія версії 2.0. Авторизуватись в системі через Приват24, Monobank, або BankID НБУ.
- Перейти до розділу Послуги та обрати опцію “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”.
- Зазначити сферу діяльності.
- Обрати з переліку місце для проходження вакцинації від ковіду.
- Перевірити свій номер телефону.
- Очікувати сповіщення, коли можна буде зробити щеплення.
Як отримати послугу через національний контакт-центр МОЗ?
- Зателефонувати за номером 0 800 60 20 19.
- Повідомити оператору свої дані (необхідно буде вказати РНОКПП або серію та номер паспорта).
- Обрати з переліку місце для проходження вакцинації від ковіду.
- Очікувати сповіщення, коли можна буде зробити щеплення.
Дорожньою картою по вакцинації від COVID-19 передбачено таку послідовність вакцинації з огляду на надзвичайно високий ризик інфікування та розвиток коронавірусної хвороби певних цільових груп:
- У першому етапі медичні працівники, які працюють із пацієнтами з COVID-19, працівники закладів для людей похилого віку, військовослужбовці в ООС.
- У другому етапі — медичні працівники, люди похилого віку 80+ та соціальні працівники.
- У третьому етапі — люди віком від 65 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, вчителі та працівники сфери освіти.
- У четвертому етапі — люди віком від 60 років, люди з хронічними захворюваннями, особи, що працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі.
- Українці віком від 18 до 59 років, які не входять до зазначених цільових груп, зможуть вакцинуватися на п’ятому етапі.