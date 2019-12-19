Минцифры объявило о сотрудничестве с Mastercard и анонсировало курс «Безпека дітей онлайн»

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Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) объявило о заключении соглашения о сотрудничестве с международной платежной системой MasterCard. В рамках партнерства они условились разработать онлайн-платформу для среднего и малого бизнеса, обеспечить возможность оплат в ЦНАП, а также работать над внедрением биометрической идентификации и другими инновационными сервисами.

Меморандум о сотрудничестве 19 декабря в Киеве подписали вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и генеральный директор Mastercard в Украине Инга Андреева.

Как отмечалось выше, сотрудничество предусматривает запуск консультационной и функциональной онлайн-платформы для предпринимателей — уже в ноябре 2020 года. Платформа обеспечит представителям малого и среднего бизнеса возможность при необходимости получить квалифицированную помощь и оплатить государственные услуги онлайн. Говоря о помощи, это будут консультации по административным вопросам, касающихся создания, деятельности или закрытия бизнеса. Кроме того, бизнес может рассчитывать на комплексную консультационную поддержку по юридическим, налоговым, законодательных, финансовых вопросов — вместе с горячей линией для предпринимателей, созданной в конце ноября этого года рабочей группой Минцифры для развития МСБ.

Также упоминается о планах сотрудничать с целью развития платежных сервисов и внедрения технологий биометрической идентификации, но без какой-либо конкретики.

Еще один пункт меморандума — реализация функции оплат в ПО, которое планируют интегрировать в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП). Ранее Министерство сообщало о планах реорганизовать все ЦНАП в офлайн-центры государственных услуг в рамках активно развивающейся сейчас инициативы «Дія» — их планируют превратить в офлайн-офисы сервиса и сайта.

Среди других стратегических направлений сотрудничества министерства и компании значится совместная работа по запуску нашумевшей системы цифровой идентификации граждан (альтернативы нынешним BankID и MobileID) и работа по созданию в Украине хаба инновационных финансовых и платежных технологий (Sandbox), который предоставит отечественным компаниями тестовую платформу для разработки инновационных продуктов.

Одновременно в рамках «Дії» анонсировали предстоящий запуск курса «Безпека дітей онлайн», который будет доступен на национальной онлайн-платформе цифровой грамотности и расскажет о вредном контенте в сети интернет. Запуск платформы намечен на следующий месяц.

Источник: Минцифры