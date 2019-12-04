Правительство Украины запустило процесс верификации электронных реестров для создания цифрового ID граждан Украины

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Правительство Украины запустило пилотный проект по созданию цифрового ID граждан Украины, для чего будет проведена верификация пользователей электронных реестров, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Для этого в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой. Цифровой ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирование уникальной записи.

«Эти верифицированые данные будут использованы для обеспечения дальнейшей Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат», — рассказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил, что в Украине на данный момент более 350 реестров. При этом в реестре из миллиона людей может быть несколько десятков тысяч дублей.

«Сегодня приняли историческое решение в направлении наведения порядка в реестрах. Фамилия одного и того же человека можем по-разному писаться не только в разных реестрах, но и в одном», отметил Федоров.

Именно поэтому правительство планирует провести «эксперимент верификации данных в реестрах». С его помощью сравнят данные в наиболее полных реестрах; определят математический алгоритм, который в различных ситуациях определяет приоритетный реестр, сравнивает данные, находит ошибки; назначат каждому профайлу с персональными данными человека — уникальный электронный номер, который является единственным идентификатором; исправят ошибки в реестрах и внедрят электронный сервис, который позволяет в дальнейшем корректно вносить данные в реестр.

По словам Михаила Федорова в итоге верификация реестров даст полное понимание, сколько людей реально проживает в стране с минимальной погрешностью.

Напомним, что Правительство Украины собирается провести электронную перепись населения до конца текущего года с помощью данных мобильных операторов и госреестров, сэкономив на этом 2-3 млрд грн от запланированной суммы.

Источник: КабМин, Минцифры