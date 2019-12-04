Правительство Украины запустило процесс верификации электронных реестров для создания цифрового ID граждан Украины
Правительство Украины запустило пилотный проект по созданию цифрового ID граждан Украины, для чего будет проведена верификация пользователей электронных реестров, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
Для этого в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой. Цифровой ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирование уникальной записи.
«Эти верифицированые данные будут использованы для обеспечения дальнейшей Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат», — рассказал Премьер-министр Алексей Гончарук.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил, что в Украине на данный момент более 350 реестров. При этом в реестре из миллиона людей может быть несколько десятков тысяч дублей.
«Сегодня приняли историческое решение в направлении наведения порядка в реестрах. Фамилия одного и того же человека можем по-разному писаться не только в разных реестрах, но и в одном», отметил Федоров.
Именно поэтому правительство планирует провести «эксперимент верификации данных в реестрах». С его помощью сравнят данные в наиболее полных реестрах; определят математический алгоритм, который в различных ситуациях определяет приоритетный реестр, сравнивает данные, находит ошибки; назначат каждому профайлу с персональными данными человека — уникальный электронный номер, который является единственным идентификатором; исправят ошибки в реестрах и внедрят электронный сервис, который позволяет в дальнейшем корректно вносить данные в реестр.
По словам Михаила Федорова в итоге верификация реестров даст полное понимание, сколько людей реально проживает в стране с минимальной погрешностью.
Напомним, что Правительство Украины собирается провести электронную перепись населения до конца текущего года с помощью данных мобильных операторов и госреестров, сэкономив на этом 2-3 млрд грн от запланированной суммы.