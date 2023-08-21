С MindGeek в Aylo — владелец Pornhub сменил название для «нового старта»

После смены генерального руководства MindGeek перешла в руки частной инвестиционной компании Ethical Capital Partners, а ныне меняет свое старое название.

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Теперь компания, которая владеет Pornhub и другими сайтами для взрослых, будет называться Aylo.

«Решение о ребрендинге компании на Aylo пришло в ответ на потребность в новом старте и восстановлении преданности инновациям, разнообразному и инклюзивному контенту для взрослых, а также доверию и безопасности. Новый стиль бренда будет внедрен во все коммуникации компании, маркетинговые материалы и цифровые платформы», — говорится в заявлении.

Впрочем, даже полный ребрендинг вряд ли полностью перекроет скандалы, с которыми столкнулась компания – в том числе в том, что касается модерации и наличия на сайтах для взрослых видео насилия над детьми. Visa и Mastercard перестали предоставлять платежные услуги на Pornhub в 2020 году из-за наличия на платформе «незаконного контента».

Ранее YouTube заблокировал аккаунт Pornhub с 900 тысячами подписчиков, а Meta навсегда заблокировала аккаунт Pornhub в Instagram: компании утверждают, что сайт неоднократно нарушал условия использования ресурсов относительно наготы, контента для взрослых и сексуальных домогательств.

Сейчас в США требуют от сайтов MindGeek подтверждения совершеннолетия пользователей через предоставление удостоверения личности – однако таким образом платформы только теряют пользователей и трафик, поэтому компания просто их закрывает.