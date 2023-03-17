Pornhub сменил владельца. Среди руководства новой материнской компании — юристы и экс-инвесторы в каннабис

Недавно созданная частная инвестиционная компания Ethical Capital Partners из Канады приобрела MindGeek — компанию-владельца Pornhub. Сумму сделки не называют; известно, что среди руководителей ECP — юристы и экс-инвесторы в каннабис.

MindGeek – большой, но очень проблемный бренд. Компании принадлежат одни из самых посещаемых интернет-сайтов, однако она сталкивается с постоянной критикой, потому что не может помешать пользователям скачивать или просматривать видео сексуального насилия над детьми. Проблемы с модерацией обострились в 2020 году, когда Visa и Mastercard перестали обслуживать Pornhub. Сайту пришлось удалить большинство видео и ввести обязательную систему проверки возраста для порноактеров.

Впоследствии MindGeek сообщила, что возобновила платежные услуги для Pornhub. Однако системы продолжили отказывать в доступе к рекламному инструменту порносайта TrafficJunky после того, как калифорнийский суд заявил, что Visa потенциально может быть привлечена к ответственности за помощь MindGeek в «монетизации детского порно». Судебные иски против компании продолжаются, и она может столкнуться с последующим давлением, поскольку законодатели США стремятся пересмотреть главу 230 Закона США о соблюдении правил приличия в интернете (The Communications Decency Act).

Генеральный директор и главный операционный директор MindGeek Ферас Антун и Дэвид Тасилло ушли в отставку в середине 2022 года.

В сообщении ECP о покупке MindGeek есть варианты решения юридических проблем компании. Новый владелец хочет инвестировать в компанию «как в интернет-лидера в борьбе с незаконным контентом» – ранее MindGeek продвигала инструмент проверки возраста AgeID на сайтах для взрослых и инструмент распознавания изображений Safeguard.

Чем на самом деле является новой Ethical Capital Partners, которая появилась именно в переломный момент для MindGeek? Руководитель компании, Рокко Мелиамбро, тесно связан с канадской индустрией каннабиса — он работал директором National Access Cannabis Corporation вместе с коллегой-директором Чаком Рифичи (также случайно участвовавшим в переговорах о покупке Pornhub и других сайтов в 2021 году).

Компания Рифичи Bruinen Investments так же неоткуда появилась перед потенциальным соглашением для Pornhub и акцентировала внимание на улучшении этики для сайтов, чтобы обеспечить «законный и положительный опыт онлайн для взрослых». И Bruinen, и Ethical Capital Partners имели в составе руководства адвоката по уголовным делам, по имени Феди Мансур; Дерека Огдена, бывшего директора отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Королевской конной полиции Канады; и Сару Бейн, консультанта по коммуникациям.

Это одни и те же люди, которые интересовались покупкой MindGeek с разницей в два года и через разные компании.

Ранее YouTube заблокировал аккаунт Pornhub с 900 тысячами подписчиков, а Meta навсегда заблокировала аккаунт Pornhub в Instagram: компании утверждают, что сайт неоднократно нарушал условия использования ресурсов относительно наготы, контента для взрослых и сексуальных домогательств.

Источник: The Verge