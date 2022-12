YouTube заблокировал аккаунт Pornhub с 900 тысячами подписчиков — из-за «многочисленных» нарушений правил

Учетная запись Pornhub, в частности, обвиняется в нарушении политики по публикации внешних ссылок (пользователи YouTube не могут ссылаться на запрещенный контент на платформе, например порнографию).

Аккаунт Pornhub, который имел почти 900 000 подписчиков до его ликвидации, публиковал на канале безопасный для работы контент, рекламируя сайт и его артистов. Компания также применила возрастные ограничения 18+ к видео, опубликованным на YouTube, и «решительно отрицает» заявления о том, что в них размещен контент для взрослых.

В сентябре Meta навсегда заблокировала аккаунт Pornhub в Instagram с той же, что и в YouTube риторикой: компания утверждает, что за последнее десятилетие сайт неоднократно нарушал условия использования Instagram относительно наготы, контента для взрослых и сексуальных домогательств. По информации New York Post, аккаунт побудил пользователей через соцсеть переходить на порносайт.

В ответ Pornhub опубликовал в Twitter открытое письмо, в котором назвал решение несправедливым и попросил Meta четко объяснить, почему его учетная запись и учетные записи других создателей контента для взрослых постоянно удаляются. Обращение подписали 63 организации, активисты, модели и порноактеры, среди которых Коалиция за свободу слова, Riley Reid и King Noire.

Давление на Pornhub и его базирующуюся в Люксембурге материнскую компанию MindGeek продолжает расти. Некоторые обвиняют сайт в том, что он не модерирует содержимое и позволяет публиковать видео, содержащие материалы жестокого обращения с детьми и видео с людьми, которые не предоставляли на это разрешение.

Эти опасения привели к отставке генерального директора Pornhub Фераса Антуна и главного операционного директора Дэвида Тасилло, а также повлияли на отношения Pornhub с другими компаниями. В 2020 году Visa и Mastercard прекратили транзакции на Pornhub из-за наличия на сайте «незаконного контента», хотя обе компании все еще разбираются с иском, обвиняющим их в намерениях «помочь MindGeek монетизировать детское порно».

Given the allegations of illegal activity, Visa is suspending Pornhub’s acceptance privileges pending the completion of our ongoing investigation. We are instructing the financial institutions who serve MindGeek to suspend processing of payments through the Visa network.

— VisaNews (@VisaNews) December 10, 2020