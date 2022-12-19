YouTube заблокировал аккаунт Pornhub с 900 тысячами подписчиков — из-за «многочисленных» нарушений правил

Учетная запись Pornhub, в частности, обвиняется в нарушении политики по публикации внешних ссылок (пользователи YouTube не могут ссылаться на запрещенный контент на платформе, например порнографию).

“После проверки мы прекратили работу канала Pornhub Official из-за многочисленных нарушений наших Правил сообщества. Мы обеспечиваем соблюдение нашей политики одинаково для всех, и каналы, неоднократно ее нарушающие или посвященные содержимому, нарушающему правила, прекращаются”, — прокомментировал The Verge представитель YouTube Джек Мелон.

Аккаунт Pornhub, который имел почти 900 000 подписчиков до его ликвидации, публиковал на канале безопасный для работы контент, рекламируя сайт и его артистов. Компания также применила возрастные ограничения 18+ к видео, опубликованным на YouTube, и «решительно отрицает» заявления о том, что в них размещен контент для взрослых.

“Pornhub поддерживает правила доверия и безопасности в интернете и принимает меры для того, чтобы не нарушать политику сообщества YouTube. К сожалению, это лишь последний пример дискриминации по отношению к представителям индустрии для взрослых. Это уже тенденция, которая наблюдается в социальных сетях и других областях жизни, особенно когда группы путают консенсусный контент для взрослых с эксплуатацией”, — сказал представитель Pornhub.

В сентябре Meta навсегда заблокировала аккаунт Pornhub в Instagram с той же, что и в YouTube риторикой: компания утверждает, что за последнее десятилетие сайт неоднократно нарушал условия использования Instagram относительно наготы, контента для взрослых и сексуальных домогательств. По информации New York Post, аккаунт побудил пользователей через соцсеть переходить на порносайт.

В ответ Pornhub опубликовал в Twitter открытое письмо, в котором назвал решение несправедливым и попросил Meta четко объяснить, почему его учетная запись и учетные записи других создателей контента для взрослых постоянно удаляются. Обращение подписали 63 организации, активисты, модели и порноактеры, среди которых Коалиция за свободу слова, Riley Reid и King Noire.

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Давление на Pornhub и его базирующуюся в Люксембурге материнскую компанию MindGeek продолжает расти. Некоторые обвиняют сайт в том, что он не модерирует содержимое и позволяет публиковать видео, содержащие материалы жестокого обращения с детьми и видео с людьми, которые не предоставляли на это разрешение.

Эти опасения привели к отставке генерального директора Pornhub Фераса Антуна и главного операционного директора Дэвида Тасилло, а также повлияли на отношения Pornhub с другими компаниями. В 2020 году Visa и Mastercard прекратили транзакции на Pornhub из-за наличия на сайте «незаконного контента», хотя обе компании все еще разбираются с иском, обвиняющим их в намерениях «помочь MindGeek монетизировать детское порно».