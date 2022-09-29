Meta навсегда заблокировала аккаунт Pornhub в Instagram

Спустя несколько недель после временного отключения учетной записи Pornhub Meta решила навсегда удалить этот аккаунт из Instagram.

Meta утверждает, что за последнее десятилетие Pornhub неоднократно нарушал условия использования Instagram в отношении наготы, контента для взрослых и сексуальных домогательств, однако не уточняет как именно. По информации New York Post, аккаунт побуждал пользователей через соцсеть переходить на порносайт.

В ответ Pornhub опубликовал в Твиттере открытое письмо, в котором назвал решение несправедливым и потребовал от Meta четко объяснить, почему и его учетная запись, и учетные записи других создателей контента для взрослых постоянно удаляются. Обращение подписали 63 организаций, активистов, моделей и порноактеров, в числе которых «Коалиция за свободу слова», Riley Reid и King Noire.

Курс Розробка на Python Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Pornhub утверждает, что соблюдение Instagram своей политики в отношении платформы на протяжении многих лет было «непрозрачным, дискриминационным и лицемерным». Эти действия, по словам Pornhub, нанесли материальный ущерб «независимым авторам», для которых Instagram является важным маркетинговым инструментом.

Также в письме утверждается, что Instagram позволяет знаменитостям и брендам публиковать откровенный контент без каких-либо последствий. Например, компания обратила внимание на аккаунт Ким Кардашьян, которая недавно опубликовала там фото своих ягодиц.

«Отказывать нам в возможности продвигать наши бренды и развивать бизнес, постоянно удаляя и подвергая цензуре присутствие секс-работников и брендов для взрослых, является насилием и наносит серьезный ущерб. В сочетании с регулярной финансовой дискриминацией, с которой сталкиваются представители индустрии для взрослых, это опасно и угрожает полной потерей средств существования», — написал Pornhub.

Аккаунт порносайта в Instagram временно отключили три недели назад, после того MindGeek, материнскую компанию Pornhub, базирующуюся в Люксембурге, обвинили в недостаточной модерации контента. Об этом сообщал экс-сотрудник Pornhub в недавнем интервью.

«Я чувствовал, что моя роль в модерации контента заключалась в первую очередь в защите компании, а не в защите жертв нелегального порно. Эти видео я удалял между делом», — написал писатель-фрилансер и бывший модератор Pornhub Натан Манн.

Многие жаловались, что на сайте много видео с изнасилованиями, в результате чего Mastercard и Visa разорвали отношения с компанией.

Given the allegations of illegal activity, Visa is suspending Pornhub’s acceptance privileges pending the completion of our ongoing investigation. We are instructing the financial institutions who serve MindGeek to suspend processing of payments through the Visa network. — VisaNews (@VisaNews) December 10, 2020

Также в недавнем коллективном иске на 600 миллионов долларовт MindGeek обвинили в размещении видео сексуального насилия над детьми на Pornhub.

Her childhood rape ended up on a mainstream porn site. In a CityNews exclusive, the woman at the centre of a $600M lawsuit against PornHub speaks out for the first time in part 5 of @CityCristinaH‘s investigation into sex trafficking. https://t.co/qlU9U2Rvy6 — CityNews Toronto (@CityNewsTO) October 22, 2021

Несколькими месяцами ранее Pornhub одновременно покинули генеральный директор и главный операционный директор. Их отставка произошла вскоре после того, как ресурс The New Yorker опубликовал критический материал с подробным описанием дыр в системе модерации контента. Из-за этих недоработок в Pornhub не устранялись видео, изображающие несовершеннолетних и лиц, не давших согласия на съёмку.

Источник: The Verge