Новости

Meta навсегда заблокировала аккаунт Pornhub в Instagram

Meta навсегда заблокировала аккаунт Pornhub в Instagram

Спустя несколько недель после временного отключения учетной записи Pornhub Meta решила навсегда удалить этот аккаунт из Instagram.

Помогаем

На истребитель для ВСУ уже собрали более 16 млн гривен — спасибо читателям, которые пожертвовали 7 млн гривен

На истребитель для ВСУ уже собрали более 16 млн гривен — спасибо читателям, которые пожертвовали 7 млн гривен

Meta утверждает, что за последнее десятилетие Pornhub неоднократно нарушал условия использования Instagram в отношении наготы, контента для взрослых и сексуальных домогательств, однако не уточняет как именно. По информации New York Post, аккаунт побуждал пользователей через соцсеть переходить на порносайт.

В ответ Pornhub опубликовал в Твиттере открытое письмо, в котором назвал решение несправедливым и потребовал от Meta четко объяснить, почему и его учетная запись, и учетные записи других создателей контента для взрослых постоянно удаляются. Обращение подписали 63 организаций, активистов, моделей и порноактеров, в числе которых «Коалиция за свободу слова», Riley Reid и King Noire.

Курс
Розробка на Python
Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Розробка на Python

Pornhub утверждает, что соблюдение Instagram своей политики в отношении платформы на протяжении многих лет было «непрозрачным, дискриминационным и лицемерным». Эти действия, по словам Pornhub, нанесли материальный ущерб «независимым авторам», для которых Instagram является важным маркетинговым инструментом.

Также в письме утверждается, что Instagram позволяет знаменитостям и брендам публиковать откровенный контент без каких-либо последствий. Например, компания обратила внимание на аккаунт Ким Кардашьян, которая недавно опубликовала там фото своих ягодиц.

«Отказывать нам в возможности продвигать наши бренды и развивать бизнес, постоянно удаляя и подвергая цензуре присутствие секс-работников и брендов для взрослых, является насилием и наносит серьезный ущерб. В сочетании с регулярной финансовой дискриминацией, с которой сталкиваются представители индустрии для взрослых, это опасно и угрожает полной потерей средств существования», — написал Pornhub.

Аккаунт порносайта в Instagram временно отключили три недели назад, после того MindGeek, материнскую компанию Pornhub, базирующуюся в Люксембурге, обвинили в недостаточной модерации контента. Об этом сообщал экс-сотрудник Pornhub в недавнем интервью.

«Я чувствовал, что моя роль в модерации контента заключалась в первую очередь в защите компании, а не в защите жертв нелегального порно. Эти видео я удалял между делом», — написал писатель-фрилансер и бывший модератор Pornhub Натан Манн.

Многие жаловались, что на сайте много видео с изнасилованиями, в результате чего Mastercard и Visa разорвали отношения с компанией.

Также в недавнем коллективном иске на 600 миллионов долларовт MindGeek обвинили в размещении видео сексуального насилия над детьми на Pornhub.

Несколькими месяцами ранее Pornhub одновременно покинули генеральный директор и главный операционный директор. Их отставка произошла вскоре после того, как ресурс The New Yorker опубликовал критический материал с подробным описанием дыр в системе модерации контента. Из-за этих недоработок в Pornhub не устранялись видео, изображающие несовершеннолетних и лиц, не давших согласия на съёмку.

Источник: The Verge


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить