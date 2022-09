Meta навсегда заблокировала аккаунт Pornhub в Instagram

Спустя несколько недель после временного отключения учетной записи Pornhub Meta решила навсегда удалить этот аккаунт из Instagram.

Meta утверждает, что за последнее десятилетие Pornhub неоднократно нарушал условия использования Instagram в отношении наготы, контента для взрослых и сексуальных домогательств, однако не уточняет как именно. По информации New York Post, аккаунт побуждал пользователей через соцсеть переходить на порносайт.

В ответ Pornhub опубликовал в Твиттере открытое письмо, в котором назвал решение несправедливым и потребовал от Meta четко объяснить, почему и его учетная запись, и учетные записи других создателей контента для взрослых постоянно удаляются. Обращение подписали 63 организаций, активистов, моделей и порноактеров, в числе которых «Коалиция за свободу слова», Riley Reid и King Noire.

Pornhub утверждает, что соблюдение Instagram своей политики в отношении платформы на протяжении многих лет было «непрозрачным, дискриминационным и лицемерным». Эти действия, по словам Pornhub, нанесли материальный ущерб «независимым авторам», для которых Instagram является важным маркетинговым инструментом.

Также в письме утверждается, что Instagram позволяет знаменитостям и брендам публиковать откровенный контент без каких-либо последствий. Например, компания обратила внимание на аккаунт Ким Кардашьян, которая недавно опубликовала там фото своих ягодиц.

Аккаунт порносайта в Instagram временно отключили три недели назад, после того MindGeek, материнскую компанию Pornhub, базирующуюся в Люксембурге, обвинили в недостаточной модерации контента. Об этом сообщал экс-сотрудник Pornhub в недавнем интервью.

Многие жаловались, что на сайте много видео с изнасилованиями, в результате чего Mastercard и Visa разорвали отношения с компанией.

Given the allegations of illegal activity, Visa is suspending Pornhub’s acceptance privileges pending the completion of our ongoing investigation. We are instructing the financial institutions who serve MindGeek to suspend processing of payments through the Visa network.

