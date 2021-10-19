Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України створило рейтинг найбільших забрудників атмосферного повітря за 2019 та 2020 рік. У 2020 році обсяг викидів у повітря загалом скоротилося на 8%: з 2,1 млн тонн викидів у 2019 році до 1,92 млн тонн торік.

Водночас важливо розуміти, що такий показник пов’язаний передусім зі стрімким падінням економічної активності торік у зв’язку з пандемією COVID-19. Так, реальний ВВП України скоротився на 4% у 2020 році. Крім того, торік генерація електроенергії впала на 3,3%.

Отже, серед сотні найбільших забрудників в Україні, перші 50 відповідають за 46,3% забруднень. З них найбільша частка приходить на Донецьку область (18,53% загальної кількості). Одразу за нею розташована Дніпропетровська область (8,4%).

Підприємства цих областей, зокрема, складають першу десятку забрудників атмосфери. Проти 2019 року, до них додалося Покровське шахтоуправління. Найбільшим власником цих підприємств є Рінат Ахметов. Йому належать ММК ім. Ілліча, Курахівська, Бурштинська та Запорізька ТЕС (ДТЕК), Азовсталь та Покровське шахтоуправління. Сумарно це 723 тис тонн.

Ще дві позиції належать Лакшмі Мітталу, а саме два металургійних виробництва АрселорМіттал. Разом – 202,68 тис тонн. Центренерго (78,29% акцій належать державі в особі Фонду держмайна) відповідальне за 67,3 тис тонн в особі Вуглегірської ТЕС. Ще 78 тис тонн викидів виробляє Дніпровський меткомбінат, що належить Індустріальному союзу Донбасу (Олег Мкртчан).

Нагадаємо, що згідно останнього дослідження аналітичного центру Ember, Бурштинська ТЕС є найбруднішою електростанцією Європи, а Україна викидає отруйного пилу з вмістом важких металів більше, ніж всі країни ЄС, Туреччина та Західні Балкани разом узяті. Також в Європі Україна продукує 72% всіх викидів зольного пилу, 27% двоокису сірки та 16% оксидів азоту, а серед 30 найбільших джерел викидів двоокису сірки Україні належать 12 станцій.

Раніше Україна поставила перед собою амбітні плани зменшити викиди на 65% до 2030 року (ЄС в цей період планує лише 55%), а також зазначила, що майже 70% електрогенерації країни можна вважати чистою енергією.

Джерело: ЕП