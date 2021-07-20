Мінінфраструктури почало cтворювати умови для розвитку водневого електротранспорту, а також його виробництва в Україні





Команда Міністерства інфраструктури України розробила проект наказу, який запроваджує можливість розвитку в Україні колісних транспортних засобів, які працюють на водні. Наказ «Про затвердження Змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання» також передбачає відтермінування до 2025 року деяких конструктивних вимог до транспортних засобів. Це пов’язано із попереднім перенесенням впровадження стандартів ЄВРО-6 Верховною Радою України.

На сьогодні в Україні відсутні вимоги до водневого транспорту. Йдеться про електричні транспортні засоби на водневих паливних елементах, які працюють на стисненому водні. Проект наказу покращує нормативно-правову базу галузі, включаючи 134-те та 146-те Правила Європейської Економічної Комісії ООН.

Автомобілі, які працюють на водні є екологічними, адже мають нульовий рівень викидів вуглецю. Збільшення кількості таких транспортних засобів знизить рівень негативного впливу на навколишнє природне середовище. Документ дозволить запровадити не лише можливість імпорту водневих автомобілів в Україну, але і налагодити їх виробництво в Україні — це може бути поштовхом для подальшого розвитку водневих технологій.

Підвищення рівня екологічності супроводжується підвищенням вимог безпеки, а також підтримки вітчизняного автомобільного бізнесу. Проектом наказу відтерміновується до 01 січня 2025 року вступ в дію деяких вимог Правил ЄЕК ООН, зокрема, щодо ременів безпеки, пристроїв освітлення та світлової сигналізації, дзеркал заднього виду. Відтермінування вимог запроваджене з метою підтримки національних виробників, імпортерів, дилерів, а також споживачів від здорожчання виробництва та кінцевої вартості автомобілів.

Зазначимо, що на початку літа серійний водневий автомобіль Toyota Mirai побив світовий рекорд пробігу на одній заправці, проїхавши більше 1000 км.

Джерело: Мінінфраструктури